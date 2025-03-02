Firefly Aerospace оприлюднила перші зображення через декілька годин після посадки Blue Ghost, яка відбулася сьогодні о 10:34 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Апарат приземлився на видимому боці Місяця в районі гори Латрей у Морі Криз – величезному кратері, ширина якого подекуди сягає 550 кілометрів. Посадка була виконана з високою точністю – всього за 100 метрів від запланованої зони. Для цього було здійснено два маневри, які дозволили апарату безпечно торкнутися поверхні.

За словами керівника програми Blue Ghost у Firefly Aerospace Рея Алленсворта, компанія відмовилася від онлайн-трансляції процесу посадки, щоб звільнити канал зв’язку для передачі телеметричних даних та увімкнення ключових наукових приладів.

Зокрема, система виявлення небезпеки допомогла уникнути зіткнення з двома великими валунами під час спуску.

NASA вважало цей район відносно безпечним, але це не означає, що там не було перешкод. Нам вдалося їх уникнути, і ми здійснили безпечну посадку,

– зазначив Алленсворт.

Одна з переданих фотографій, зроблена під час спуску, демонструє тьмяну блакитну точку на тлі місячного горизонту – нашу Землю.

"Ми всі на цьому зображенні", – прокоментував один з учасників презентації, коли вперше побачив цю світлину.

Місію Blue Ghost чекає багато роботи

Генеральний директор Firefly Aerospace Джейсон Кім під час пресконференції заявив, що наступні 14 днів будуть насиченими, оскільки команда працюватиме над збором і передачею всіх наукових даних від 10 наукових приладів, встановлених на Blue Ghost.

Важливою подією стане 14 березня, коли апарат зробить високоякісні зображення повного затемнення на Місяці, коли Земля повністю закриє Сонце. Водночас на Землі можна буде спостерігати повне місячне затемнення, що надасть супутнику нашої планети насиченого червоного кольору.

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Місія Blue Ghost є частиною комерційної програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) і спрямована на вивчення місячної поверхні та перевірку нових технологій для майбутніх космічних досліджень.