Планети, що руйнуються

Перша екзопланета, що "розпадається", є кам'янистим світом розміром з Нептун. Її назвали K2-22b. Вона обертається навколо своєї зорі так близько, що завершує рік усього за дев'ять годин. Учені кажуть, що зоряне тепло буквально обпікає планету: температура на поверхні сягає понад 1826 градусів за Цельсієм, чого достатньо не лише щоб розплавити гірську породу, але й випарувати її. Нещодавні спостереження космічного телескопа Джеймса Вебба показали, що випарена гірська порода перетворилася на витягнутий хвіст позаду планети, тому вона дещо схожа на комету, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Пенсильванського університету і статтю Массачусетського технологічного інституту. Обидві ще не пройшли рецензування.

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Ще одну екзопланету, що розпадається, обертаючись навколо іншої зірки, виявила друга команда за допомогою супутника для дослідження транзитних екзопланет (Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS). Цей розпечений світ, названий BD+054868Ab, є найближчою до Землі екзопланетою, що випаровується, виявленою до цього часу.

Дані TESS показують, що BD+054868Ab має не один, а два масивні хвости: передній хвіст із більших частинок розміром з пісок і задній хвіст з менших зерен розміром з сажу. Разом хвости простягаються на колосальні 9 мільйонів кілометрів і займають приблизно половину орбіти планети.

Ці планети буквально вивергають свої кишки в космос для нас. Завдяки Джеймсу Веббу ми маємо можливість вивчати їхній склад і бачити, з чого насправді складаються планети, що обертаються навколо інших зірок,

– сказав Нік Тусей, аспірант кафедри астрономії та астрофізики Пенсильванського університету.

Висновки були зроблені після того, як TESS і JWST спостерігали за тисячами зірок, шукаючи ледь помітні, але періодичні провали світла, які виникають, коли планета проходить перед своєю зіркою і перекриває собою її сяйво. Ці провали, відомі як транзити, дозволяють нам побачити спектральні відбитки хімічного складу планет та їхніх атмосфер. Коли світло зорі проходить крізь атмосферу, воно змінюється, а ми можемо зрозуміти, через яку саме матерію воно пройшло.

Вивчаючи K2-22b, JWST виявив такі гази, як вуглекислий газ та оксид азоту. Це незвично, оскільки ці гази зазвичай пов'язані з крижаними тілами, а не з мантіями теплих земних планет, і вони мали б давно випаруватися в космос. Нік Тусей з колегами припускають, що K2-22b могла спочатку утворитися далеко від своєї зірки і мігрувати всередину під дією гравітаційних збурень, що не повинно бути рідкістю в цій системі, враховуючи, що це подвійна зоряна система.

Тим часом BD+054868Ab, ймовірно, втрачає приблизно масу нашого Місяця кожен мільйон років. За поточними оцінками, астрономи очікують, що вона припинить своє існування приблизно через 1-2 мільйони років – мить у порівнянні з типовою тривалістю життя планет у менш екстремальних умовах, які існують мільярди років.

"Швидкість, з якою планета випаровується, є абсолютно катастрофічною, і нам неймовірно пощастило бути свідками останніх годин життя цієї вмираючої планети", – сказав у заяві Марк Хон, дослідник з Массачусетського технологічного інституту, який очолив відкриття BD+054868Ab.