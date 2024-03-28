Что произошло с миссией “Одиссей”?

Высадка на Луну – очень трудная задача и это доказали неудачи, которые сопровождали различные миссии в течение последних нескольких лет, рассказывает 24 Канал. Аппарат "Одиссей" имел проблемы еще на этапе путешествия к спутнику, его система лазерного наведения вышла из строя и все пришлось менять на лету.

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И вот когда, казалось бы, успех уже был на расстоянии вытянутой руки, помешала небольшая глыба о которую споткнулся аппарат во время спуска на поверхность. Это привело к тому, что лендер упал на бок.

Несмотря на это неприятное событие "Одиссей" все же смог сконтактировать с центром управления, передать телеметрию и даже отправить несколько фото из лежачего положения.



"Одиссей" на поверхности Луны / Фото Intuitive Machines

Сначала инженеры возлагали надежды на то, что солнечные батареи смогут зарядить аккумуляторы, как это было с японским аппаратом SLIM, который постигла похожая судьба и который, несмотря на все, смог выстоять.

Но "Одиссею" так не повезло и в конце концов компания Intuitive Machines признала, что спускаемый аппарат не смог выдержать экстремальных лунных условий, что привело к его окончательной деактивации.

Ранее Intuitive Machines ожидала, что спускаемый аппарат может восстановить свою функциональность, если определенные системы выстоят превысив ожидания (такое происходит очень часто в космических миссиях). Однако, выдержав нужные сроки, компания признала, что "Одиссей" не вернется в рабочее состояние.

Достижения "Одиссей"

Миссия, хоть и столкнулась с неудачами, не была лишена достижений.

Intuitive Machines отметила успешную посадку, которая стала самой южной точкой, достигнутой любым лунным аппаратом на сегодня .

. Кроме того, данные, собранные во время миссии, помогут усовершенствовать будущие аппараты. Это касается будущей миссии IM-2, направленной на южный полюс Луны.

Интересный факт! На боковой панели "Одиссея" установлен американский флаг, который был сертифицирован для полетов в 1970 году, во время расцвета программы "Аполлон". Его Intuitive Machines подарило NASA. Флаг не покидал Землю во время программы "Аполлон", но 22 февраля 2024 года "Одиссей" он завершил свою миссию на поверхности Луны.





Тот самый флаг / Фото NASA

Путешествие "Одиссея" к Луне в фото

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Признавая трудности, с которыми пришлось столкнуться, и Intuitive Machines, и NASA акцентировали на важности достижений миссии. Проект стал очередным скачком в сфере исследования Луны и заложил почву для будущих миссий, в том числе для поиска жизненно важных ресурсов, таких как водяной лед, для потенциальных двигателей и систем жизнеобеспечения.