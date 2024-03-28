Что произошло с миссией “Одиссей”?
Высадка на Луну – очень трудная задача и это доказали неудачи, которые сопровождали различные миссии в течение последних нескольких лет, рассказывает 24 Канал. Аппарат "Одиссей" имел проблемы еще на этапе путешествия к спутнику, его система лазерного наведения вышла из строя и все пришлось менять на лету.
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И вот когда, казалось бы, успех уже был на расстоянии вытянутой руки, помешала небольшая глыба о которую споткнулся аппарат во время спуска на поверхность. Это привело к тому, что лендер упал на бок.
Несмотря на это неприятное событие "Одиссей" все же смог сконтактировать с центром управления, передать телеметрию и даже отправить несколько фото из лежачего положения.
"Одиссей" на поверхности Луны / Фото Intuitive Machines
Сначала инженеры возлагали надежды на то, что солнечные батареи смогут зарядить аккумуляторы, как это было с японским аппаратом SLIM, который постигла похожая судьба и который, несмотря на все, смог выстоять.
Но "Одиссею" так не повезло и в конце концов компания Intuitive Machines признала, что спускаемый аппарат не смог выдержать экстремальных лунных условий, что привело к его окончательной деактивации.
Ранее Intuitive Machines ожидала, что спускаемый аппарат может восстановить свою функциональность, если определенные системы выстоят превысив ожидания (такое происходит очень часто в космических миссиях). Однако, выдержав нужные сроки, компания признала, что "Одиссей" не вернется в рабочее состояние.
Достижения "Одиссей"
Миссия, хоть и столкнулась с неудачами, не была лишена достижений.
- Intuitive Machines отметила успешную посадку, которая стала самой южной точкой, достигнутой любым лунным аппаратом на сегодня.
- Кроме того, данные, собранные во время миссии, помогут усовершенствовать будущие аппараты. Это касается будущей миссии IM-2, направленной на южный полюс Луны.
Путешествие "Одиссея" к Луне в фото
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Признавая трудности, с которыми пришлось столкнуться, и Intuitive Machines, и NASA акцентировали на важности достижений миссии. Проект стал очередным скачком в сфере исследования Луны и заложил почву для будущих миссий, в том числе для поиска жизненно важных ресурсов, таких как водяной лед, для потенциальных двигателей и систем жизнеобеспечения.