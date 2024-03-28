Що сталося з місією "Одіссей"?

Висадка на Місяць – дуже важке завдання і це довели невдачі, які супроводжували різні місії впродовж останніх кількох років, розповідає 24 Канал. Апарат "Одіссей" мав проблеми ще на етапі подорожі до супутника, його система лазерного наведення вийшла з ладу і все довелося змінювати на льоту.

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І от коли, здавалося б, успіх вже був на відстані витягнутої руки, на заваді стала невелика брила об яку спіткнувся апарат під час спуску на поверхню. Це призвело до того, що лендер впав на бік.

Попри цю неприємну подію "Одіссей" все ж зміг сконтактувати з центром керування, передати телеметрію і навіть відправити кілька фото з лежачого положення.



"Одіссей" на поверхні Місяця / Фото Intuitive Machines

Спершу інженери покладали надії на те, що сонячні батареї зможуть зарядити акумулятори, як це було з японським апаратом SLIM, який спіткала схожа доля і який, попри все, зміг вистояти.

Але "Одіссею" так не пощастило і зрештою компанія Intuitive Machines визнала, що спусковий апарат не зміг витримати екстремальних місячних умов, що призвело до його остаточної деактивації.

Раніше Intuitive Machines очікувала, що спусковий апарат може відновити свою функціональність, якщо певні системи вистоять перевищивши очікування (таке стається дуже часто в космічних місіях). Однак, витримавши потрібні терміни, компанія визнала, що "Одіссей" не повернеться до робочого стану.

Досягнення "Одіссей"

Місія, хоч і зіткнулася з невдачами, не була позбавлена досягнень.

Intuitive Machines відзначила успішну посадку, яка стала найпівденнішою точкою, досягнутою будь-яким місячним апаратом на сьогодні .

. Крім того, дані, зібрані під час місії, допоможуть вдосконалити майбутні апарати. Це стосується майбутньої місії IM-2, спрямованої на південний полюс Місяця.

Цікавий факт! На бічній панелі "Одіссея" встановлений американський прапор, який був сертифікований для польотів у 1970 році, під час розквіту програми "Аполлон". Його Intuitive Machines подарувало NASA. Прапор не покидав Землю під час програми "Аполлон", але 22 лютого 2024 року "Одіссей" він завершив свою місію на поверхні Місяця.





Той самий прапор / Фото NASA

Подорож "Одіссея" до Місяця в фото

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Визнаючи труднощі, з якими довелося зіткнутися, і Intuitive Machines, і NASA акцентували на важливості досягнень місії. Проєкт став черговим стрибком у сфері дослідження Місяця і заклав ґрунт для майбутніх місій, в тому числі для пошуку життєво важливих ресурсів, таких як водяна крига, для потенційних двигунів і систем життєзабезпечення.