Также они берут с собой полезную нагрузку других компаний. Об этом 24 Каналу рассказал британско-украинский предприниматель, основатель международной космической компании Spacebit Павел Танасюк.

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"Мы воспользовались вместе с Copernic Space этой возможностью и отправили флаг Украины и детские рисунки на поверхность Луны. Это было важно сделать, потому что наша миссия Spacebit в прошлом году была не совсем удачной. Мы смогли достичь только орбиты Луны. Хотя это была большая задача и достижение. Флаг Украины в прошлый раз в своем физическом формате был на орбите. Сейчас в капсуле памяти он находится на поверхности Луны", – объяснил он.

Как доставили флаг Украины

Павел Танасюк отметил, что флаг находится в капсуле памяти на цифровом носителе, а также рисунки детей, фотографии. Флаг является копией того, что отправляли в прошлый раз. Он сделан из титана и размещен внутри этой капсулы.

Мы надеемся, что из украинского титана мы будем делать не только флаг, как мы хотели это сделать, но и сами космические корабли. Мы знаем, что в Украине есть много титана. Примерно 4% всего титана в мире. Надеюсь, что в наших следующих миссиях мы сможем использовать именно украинский титан,

– сказал он.

Это миссия Firefly вместе с NASA Eclipse, коммерческое партнерство, которое делает НАСА. Оно позволяет компаниям выполнять различные заказы. Несколько таких заказов выполняет компания Firefly на этот раз. Они позволяют партнерам и компаниям размещать различную полезную нагрузку на этом посадочном модуле.

"У нас есть ракета компании SpaceX Falcon 9. Она выводит этот посадочный модуль на орбиту земли. С орбиты он уже отправляется к Луне. То есть с 15 января прилетел к Луне. На днях была успешная доставка этого модуля на поверхность самой Луны. Практически 2 месяца с того момента, как был запуск с космодрома", – подчеркнул предприниматель.

Ранее фонд The Rocket Foundation объявил конкурс детских рисунков в Украине. Взяли все, которые присылали. К сожалению, было немного времени для этого конкурса.