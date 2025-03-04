Також вони беруть з собою корисне навантаження інших компаній. Про це 24 Каналу розповів британсько-український підприємець, засновник міжнародної космічної компанії Spacebit Павло Танасюк.

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"Ми скористалися разом із Copernic Space цією можливістю та відправили прапор України та дитячі малюнки на поверхню Місяця. Це було важливо зробити, бо наша місія Spacebit минулого року була не зовсім вдалою. Ми змогли досягти тільки орбіти Місяця. Хоча це було велике завдання та досягнення. Прапор України минулого разу у своєму фізичному форматі був на орбіті. Зараз у капсулі пам’яті він перебуває на поверхні Місяця", – пояснив він.

Як доставили прапор України

Павло Танасюк зазначив, що прапор перебуває у капсулі пам’яті на цифровому носії, а також малюнки дітей, фотографії. Прапор є копією того, що відправляли минулого разу. Він зроблений з титану та розміщений всередині цієї капсули.

Ми сподіваємося, що з українського титану ми будемо робити не тільки прапор, як ми хотіли це зробити, але і самі космічні кораблі. Ми знаємо, що в Україні є багато титану. Приблизно 4% усього титану у світі. Сподіваюся, що у наших наступних місіях ми зможемо використовувати саме український титан,

– сказав він.

Це місія Firefly разом з NASA Eclipse, комерційне партнерство, яке робить НАСА. Воно дозволяє компаніям виконувати різні замовлення. Декілька таких замовлень виконує компанія Firefly цього разу. Вони дозволяють партнерам та компаніям розміщувати різне корисне навантаження на цьому посадковому модулі.

"У нас є ракета компанії SpaceX Falcon 9. Вона виводить цей посадковий модуль на орбіту землі. З орбіти він вже вирушає до Місяця. Тобто з 15 січня прилетів до Місяця. Днями було успішне доставлення цього модуля на поверхню самого Місяця. Практично 2 місяці з того моменту, як був запуск з космодрому", – підкреслив підприємець.

Раніше фонд The Rocket Foundation оголосив конкурс дитячих малюнків в Україні. Взяли усі, які надсилали. На жаль, було небагато часу для цього конкурсу.