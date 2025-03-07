Опять ложь

Мы уже писали ранее об этом печально известном интервью для Fox News, где Маск при поддержке президента Трампа вдруг заявил, что Джо Байден намеренно оставил астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора в космосе, сделав это по "политическим соображениям". Миллиардер говорит, что давно предлагал Байдену возможность забрать астронавтов, но тот якобы отказался вернуть их домой раньше. Оба находятся на борту станции уже восемь месяцев, хотя должны были вернуться через восемь дней после старта их капсулы Boeing Starliner. Теперь сам экипаж высказался по этому поводу, но делает это очень осторожно, чтобы не подвергнуть себя угрозе мести со стороны нестабильного миллиардера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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На пресс-конференции, которая транслировалась с МКС, Бутч Уилмор сказал журналистам, что они с Уильямс не получали "никакой информации" о вероятном предложении Маска относительно более раннего возвращения. NASA почти с самого начала установило конкретную дату спасательной миссии, учитывая доступные на Земле космические корабли, но несколько раз их переносило из-за различных проблем. Большой срок пребывания в космосе стал следствием того, что ни одной исправной капсулы, которая могла бы забрать астронавтов с МКС, не было. И Маск об этом хорошо знает.

Что было предложено, что не было предложено, кому это было предложено, как проходил этот процесс – этой информации у нас просто нет,

– говорит Уилмор.

Это подтвердил Билл Нельсон, занимавший должность администратора NASA при Байдене: он говорит, что также впервые слышит о планах Маска, которые он озвучил журналисту Fox News. "Это, определенно, не попало в поле моего внимания. Мы не обсуждали это вообще. Возможно, он [Илон Маск] отправил сообщение какому-то человеку более низкого уровня", – предположил Нельсон.

По его словам, для возвращения Уильямс и Уилмора агентство решило использовать корабль Crew Dragon компании SpaceX, а не Starliner компании Boeing. Однако капсула Dragon сейчас пристыкована к МКС, но не улетит, пока другой корабль SpaceX не доставит четырех новых членов экипажа, которые заменят улетающих астронавтов.

Миссия Crew-10 изначально была запланирована на февраль, но была перенесена на март, чтобы дать инженерам дополнительное время на подготовку корабля. Теперь планируется использовать капсулу SpaceX, которая уже летала, вместо того, чтобы готовить новую. Ожидается, что это произойдет 19 марта.

Если не брать во внимание противоречивые свидетельства, то вроде бы предлагаемый план Маска не сработал бы в тогдашней ситуации, поскольку даже сама SpaceX объявляла, что имеет проблемы со своими кораблями, а потому они не могут лететь. Кроме того, NASA говорит, что не имело денег, чтобы запустить дополнительный Dragon специально для них, но была запланирована ротация, которая должна была состояться довольно скоро.

В целом, если подытожить новый план Маска и Трампа о возвращении астронавтов, то все так называемое "спасение" заключается в том, что Суни Уильямс и Бутч Уилмор вернутся домой всего на две недели раньше, чем планировало NASA во времена Байдена. Однако Маск и Трамп подают это так, будто демократы вообще не хотели их возвращать по непонятным "политическим причинам".

Напомним, Маск также поссорился с астронавтом Европейского космического агентства. Андреас Могенсен, который ранее летал на МКС и был командиром станции, процитировал отрезок из этого интервью на своей странице в X, заявив, что Маск врет. Миллиардер ответил ему лично, написав: "Ты полный дебил. SpaceX могла бы вернуть их еще несколько месяцев назад. Я предлагал это непосредственно администрации Байдена, но они отказались. Возвращение было отложено по политическим причинам".