Маск на називає конкретної дати зазначаючи, що це рішення залишається за президентом США, повідомляє 24 Канал. Водночас він зазначає, що це треба зробити якомога швидше – "в найближчі два роки".

А тим часом Трамп і Маск звинуватили Байдена в тому, що він навмисно затримав астронавтів Starliner на МКС

Потрібно починати підготовку до деорбітації @Space_Station. Вона виконала своє завдання, подальша користь від неї мінімальна. Пора летіти на Марс,

– написав Маск у соцмережі X 20 лютого.

МКС була створена у 1998 році завдяки співпраці NASA, Канадського космічного агентства, Європейського космічного агентства, Японського агентства аерокосмічних досліджень та "Роскосмосу". Станція постійно приймає екіпажі з листопада 2000 року, допомагаючи вивчати умови життя у космосі для майбутніх місій на Місяць і Марс.

Що планує NASA

Попри заяви Маска, NASA та партнери планують контрольоване виведення МКС з орбіти у 2030 році. Для цього використають спеціальний деорбітальний модуль, який розробить компанія SpaceX.

Єдиний партнер, який не повністю підтримує цей план, – Росія. Вона неодноразово заявляла про намір покинути проєкт достроково та наразі зобов’язалася залишатися у програмі лише до 2028 року.

Марс як головна мета Маска

Заклики Маска не є випадковими, адже він має суттєвий вплив на адміністрацію Трампа та веде аудит федерального уряду через консультативну групу Department of Government Efficiency. Це вже призвело до масштабних скорочень у державних агенціях, і очікуються нові зміни.

Підприємець давно розглядає Марс як головну ціль колонізації. У грудневому дописі на X він заявив, що Місяць – це "відволікання", і потрібно "відразу летіти на Марс".

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Проте NASA наразі дотримується іншої стратегії. В агентстві наголошують, що планують використовувати МКС та майбутні комерційні космічні станції для наукових досліджень і підготовки астронавтів до місій на Місяць та Марс.