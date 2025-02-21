У всьому знову винні демократи

Президент США Дональд Трамп і його найкращий друг Ілон Маск дали інтерв'ю ведучому Fox News Шону Хенніті. У стенограмі, розміщеній на сайті Білого дому, Трамп зробив кілька неправдивих заяв про ситуацію, що склалася. Він неодноразово говорив Маску, що SpaceX має "добро" на продовження місії з повернення астронавтів на Землю, додаючи, що така місія нібито "не була схвалена Байденом", повідомляє 24 Канал.

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Він збирався залишити його в космосі. Я думаю, він збирався залишити їх у космосі,

– сказав Трамп, маючи на увазі Байдена.

Але ось точна послідовність подій:

5 червня 2024 року Starliner полетів у космос. Відразу після цього в нього виникають проблеми з двигуном і гелієвою системою.

NASA повернуло капсулу на Землю згодом, але вона була порожня, оскільки було вирішено, що ризик для життя астронавтів занадто великий. Інженери мали рацію, адже в процесі посадки виникли нові проблеми.

Для того, щоб повернути людей з МКС, потрібен вільний і справний корабель, але на той момент такого не було. Тому в серпні NASA оголосило, що планує повернути Вільямс і Вілмора додому на кораблі Dragon компанії SpaceX разом із екіпажем місії Crew-9 . Ця місія, що стартувала 28 вересня, спочатку мала включати чотирьох астронавтів, які полетіли б на МКС, але за наказом адміністрації Байдена список скоротили до двох осіб, щоб на зворотному шляху звільнити місце для екіпажу Starliner.

. Ця місія, що стартувала 28 вересня, спочатку мала включати чотирьох астронавтів, які полетіли б на МКС, але за наказом адміністрації Байдена список скоротили до двох осіб, щоб на зворотному шляху звільнити місце для екіпажу Starliner. Планувалося, що корабель Dragon з екіпажами Crew-9 і Starliner мав покинути МКС наприкінці лютого, але проблеми із запуском наступної місії, Crew-10, змусили перенести повернення на початок квітня.

повернення на початок квітня. Тепер, за наказом Трампа, NASA перетасувала деякі космічні кораблі на Землі, тому тепер четвірка має повернутися на Землю 19 березня.

Якщо підсумувати все це, то весь так званий "порятунок" полягає в тому, що Суні Вільямс і Бутч Вілмор повернуться додому лише на два тижні раніше, ніж планувало NASA за часів Байдена. Однак Маск і Трамп подають це так, ніби демократи взагалі не хотіли їх повертати.

Маск сказав журналісту, що SpaceX "прискорює повернення астронавтів", яких "залишили там з політичних причин". Він не уточнив точних термінів повернення астронавтів Starliner, сказавши: "Я думаю, що це займе близько чотирьох тижнів, щоб повернути їх назад".

Керівництво NASA тим часом уже заявило, що політика не відігравала жодної ролі у прийнятті рішень щодо Вільямс і Вілмора, називаючи безпеку головною проблемою.

Маск свариться з астронавтом

Астронавт Європейського космічного агентства Андреас Могенсен, який раніше літав на МКС і був командиром станції, процитував відрізок з цього інтерв'ю на своїй сторінці в X:

Яка брехня. І це говорить той, хто скаржиться на брак чесності в мейнстрімних ЗМІ,

– написав Могенсен.

Маск відповів йому особисто: "Ти повний дебіл. SpaceX могла б повернути їх ще кілька місяців тому. Я пропонував це безпосередньо адміністрації Байдена, але вони відмовилися. Повернення було відкладено з політичних причин", – пише мільярдер.

Однак це, знову ж таки, брехня. Як уже зазначалося, SpaceX мала проблеми з кораблем Dragon місії Crew-10, про що сама заявляла. Тому компанія ніяк не змогла б повернути астронавтів "кілька місяців тому".