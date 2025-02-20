Що змінилося

Згідно з новими даними, астероїд, який може випарувати ціле місто, тепер має шанс зіткнутися з Землею на рівні 3,1 відсотка. Це робить його найбільш загрозливим космічним об'єктом, коли-небудь зафіксованим сучасним прогнозуванням, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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Попри те, що шанси виросли, експерти просять не панікувати. Світове астрономічне співтовариство уважно стежить за ситуацією, а космічний телескоп Джеймса Вебба має зафіксувати свій погляд на об'єкті, відомому як 2024 YR4, наступного місяця. Учені все одно наполягають на тому, що з часом імовірність зіткнення повинна "стрімко впасти до нуля".

2024 YR4 був уперше виявлений 27 грудня минулого року обсерваторією El Sauce в Чилі. Астрономи оцінюють його розмір від 40 до 90 метрів у ширину, виходячи з його яскравості. Аналіз світлових сигнатур свідчить про те, що він має досить типовий склад, тобто не багатий на рідкісні метали.

Міжнародна мережа попередження про астероїди (IAWN) опублікувала попередження 29 січня після того, як ймовірність зіткнення перевищила один відсоток. Відтоді цей показник коливався, але продовжує тенденцію до зростання. За останніми розрахунками, потенційна дата зіткнення з Землею – 22 грудня 2032 року.

Це означає, що ймовірність зіткнення становить 1 до 32 – приблизно стільки ж, скільки ймовірність вгадати результат п'яти підкидань монети поспіль, підрахували в ScienceAlert.

Вчені кажуть, що востаннє щось подібне було у 2004 році, коли 30-метровий Апофіс на короткий час мав 2,7-відсоткову ймовірність зіткнення з Землею у 2029 році. Але подальші спостереження знизили цю ймовірність до нульової.

Убивця міст, але не планет

Учені також поспішають заспокоїти, що 2024 YR4 має статус "убивці міст", тобто це відносно невеликий астероїд, який не здатен завдати шкоди всій планеті й спричинити вимирання, як знаменитий 10-кілометровий камінь, що згубив динозаврів та 75% усіх тварин і рослин разом із ними.

Згідно з моделюванням, якщо він таки упаде, то це повинно статися в межах екватора. Оскільки астероїд може знищити ціле місто, вчені будуть уважно спостерігати за ним, і якщо ризик падіння зросте більш ніж на 10 відсотків, IAWN випустить офіційне попередження, що призведе до "рекомендації всім членам ООН, які мають території в потенційно загрозливих зонах, розпочати підготовку наземних систем".

Хороша новина в тому, що ми маємо час для дій. Місія DART 2022 року довела, що космічні апарати можуть успішно змінювати траєкторію астероїда. Тому ми цілком зможемо відхилити його вбік від Землі, або, наприклад, на Росію.