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Согласно новым данным, астероид, который может испарить целый город, теперь имеет шанс столкнуться с Землей на уровне 3,1 процента. Это делает его самым угрожающим космическим объектом, когда-либо зафиксированным современным прогнозированием, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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Несмотря на то, что шансы выросли, эксперты просят не паниковать. Мировое астрономическое сообщество внимательно следит за ситуацией, а космический телескоп Джеймса Уэбба должен зафиксировать свой взгляд на объекте, известном как 2024 YR4, в следующем месяце. Ученые все равно настаивают на том, что со временем вероятность столкновения должна "стремительно упасть до нуля".

2024 YR4 был впервые обнаружен 27 декабря прошлого года обсерваторией El Sauce в Чили. Астрономы оценивают его размер от 40 до 90 метров в ширину, исходя из его яркости. Анализ световых сигнатур свидетельствует, что он имеет довольно типичный состав, то есть не богат на редкие металлы.

Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) опубликовала предупреждение 29 января после того, как вероятность столкновения превысила один процент. С тех пор этот показатель колебался, но продолжает тенденцию к росту. По последним расчетам, потенциальная дата столкновения с Землей – 22 декабря 2032 года.

Это означает, что вероятность столкновения составляет 1 к 32 – примерно столько же, сколько вероятность угадать результат пяти подбрасываний монеты подряд, подсчитали в ScienceAlert.

Ученые говорят, что последний раз нечто подобное было в 2004 году, когда 30-метровый Апофис на короткое время имел 2,7-процентную вероятность столкновения с Землей в 2029 году. Но дальнейшие наблюдения снизили эту вероятность до нулевой.

Убийца городов, но не планет

Ученые также спешат успокоить, что 2024 YR4 имеет статус "убийцы городов", то есть это относительно небольшой астероид, который не способен нанести вред всей планете и вызвать вымирание, как знаменитый 10-километровый камень, погубивший динозавров и 75% всех животных и растений вместе с ними.

Согласно моделированию, если он таки упадет, то это должно произойти в пределах экватора. Поскольку астероид может уничтожить целый город, ученые будут внимательно наблюдать за ним, и если риск падения возрастет более чем на 10 процентов, IAWN выпустит официальное предупреждение, что приведет к "рекомендации всем членам ООН, которые имеют территории в потенциально угрожающих зонах, начать подготовку наземных систем".

Хорошая новость в том, что у нас есть время для действий. Миссия DART 2022 года доказала, что космические аппараты могут успешно менять траекторию астероида. Поэтому мы вполне сможем отклонить его в сторону от Земли, или, например, на Россию.