NASA классифицирует астероиды, которые вращаются на расстоянии до 50 миллионов километров от нас, как объекты, сближающиеся с Землей (NEO). Но в этой популяции есть подгруппа особо тревожных объектов, которые настолько большие и вращаются так близко к Земле, что могут представлять реальную угрозу для нашей планеты, если произойдет прямое столкновение. Эти опасные камни известны как "потенциально опасные астероиды" (PHA) и находятся под пристальным наблюдением астрономов, пишет 24 Канал.

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Сколько же существует потенциально опасных астероидов? Насколько большую угрозу они представляют? И можем ли мы их остановить, если понадобится? Вот все, что вам нужно об этом знать.

Опасные астероиды

Потенциально опасные астероиды — это NEO, диаметр которых превышает 140 метров и которые могут приблизиться к Земле на расстояние 7,48 миллиона километров, что примерно в 20 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

Если бы астероид такого размера прошел сквозь атмосферу Земли, не сгорев, он мог бы вызвать масштабные разрушения – особенно, если бы упал в густонаселенном районе. Такие потенциальные ударные объекты широко известны как "астероиды-убийцы городов". Один такой недавно заполонил заголовки мировых изданий.

Некоторые из них еще больше — более 1 километра в поперечнике. Такие могут вызвать общепланетарные последствия или даже события на уровне вымирания, как, например, космический камень, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад. Эти камни известны как "убийцы планет".

Сколько существует потенциально опасных астероидов

По состоянию на февраль 2025 года Центр исследований околоземных объектов NASA (CNEOS) идентифицировал около 37 500 объектов класса NEO. Из них около 2 500 считаются потенциально опасными, согласно данным Центра малых планет Международного астрономического союза (МАС).

Многие из этих объектов происходят из главного астероидного пояса, но их орбиты сместились в процессе эволюции Солнечной системы в течение миллионов лет.

NASA рассчитало траектории всех известных астероидов и определило, что ни один из них не столкнется с Землей по крайней мере в течение следующих 100 лет. Однако есть несколько объектов, которые могут приблизиться к Земле на очень близкое расстояние.



NASA насчитало тысячи опасных астероидов / Фото Freepik

На что стоит обратить внимание

Одним из самых опасных астероидов, обнаруженных до сих пор, является 2024 YR4. В феврале 2025 года ученые обнаружили, что этот астероид-убийца городов имеет около 1,3% вероятности столкновения с Землей в 2032 году, хотя ожидается, что эта цифра снизится после будущих наблюдений. Существует также вероятность, что он врежется в Луну.

Это открытие вызвало достаточно беспокойства у NASA, чтобы даже перенаправить космический телескоп Джеймса Вебба на наблюдение за космическим камнем.

Но еще раньше, в 2029 году, к нам также вплотную приблизится еще один "убийца городов", астероид Апофис, который пролетит мимо Земли ближе, чем некоторые искусственные спутники. Шансы на то, что он попадет в нашу планету, пока равны нулю. Однако это может измениться, если его орбита будет изменена в результате близких столкновений с другими астероидами в течение следующих нескольких лет.

Астрономы также внимательно наблюдают за Бенну, который был целью миссии OSIRIS-REx 2023 года, вернувшей на Землю образцы астероида. Сейчас вероятность того, что Бенну столкнется с Землей в 2082 году, составляет 1 к 2 700, и симуляции показывают, что это может привести к разрушительным последствиям для всей планеты, если столкновение произойдет.

Как мы обнаруживаем потенциально опасные астероиды

Ученые и астрономы-любители по всему миру исследуют небо, в поисках проблесков света, движущихся относительно темного космического пространства. Большинство этих наблюдений обычно проводятся с помощью наземных телескопов, таких как Catalina Sky Survey в Аризоне или Инфракрасный телескоп на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа.

Этим также занимаются космические спутники, которым не мешает земная атмосфера и смена времени суток. NASA и Европейское космическое агентство пока не имеют специальных спутников для отслеживания астероидов в космосе, но оба агентства работают над следующим поколением космических детекторов, чтобы заменить недавно сломанный космический аппарат NASA NEOWISE.

Когда кто-то замечает астероид или комету, он сообщает об этом в Центр малых планет Международного астрономического союза, который собирает все наблюдения за малыми телами в Солнечной системе. Оттуда ученые из других обсерваторий могут сделать больше измерений, чтобы определить точную орбиту астероида и то, может ли он угрожать Земле.

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Можем ли мы остановить потенциально опасные астероиды

Ученые определили, что лучший способ защитить Землю от столкновения с астероидом — изменить его траекторию, а не пытаться уничтожить его полностью.

Ученые NASA изучили несколько способов изменения орбитальной траектории астероида. Один из них называется гравитационным тягачом, когда космический корабль сводит астероид с орбиты с помощью специальных манипуляций.

Другой метод заключается в том, чтобы взорвать ядерную бомбу вблизи астероида или на нем, чтобы столкнуть его взрывной волной.

Наконец, ученые предлагают кинетический удар, который сейчас считается наиболее реалистичным и легким. Это предполагает запуск космического аппарата, который на огромной скорости столкнется с астероидом намеренно, чтобы сбить его с курса.

Кинетический удар также является единственным методом, который был должным образом протестирован. В сентябре 2022 года миссия NASA DART врезалась в астероид Диморфос на скорости 23 400 км/ч. Столкновение изменило орбиту космического камня, доказав, что метод кинетического удара может работать. Однако этот метод требует лет тщательного планирования и глубокого понимания орбиты целевого астероида. Поэтому мы должны обнаружить угрозу как можно раньше, чтобы иметь время к ней подготовиться.