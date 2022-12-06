Для связи со всеми космическими аппаратами NASA использует систему Deep Space Network. Она состоит из 14 антенн, расположенных в Калифорнии, Испании и Австралии. Именно с ними возникли проблемы.

Космический аппарат Orion прислал новые впечатляющие снимки поверхности Луны

Что произошло

Летом ученые предупреждали, что старт миссии Артемида 1 полностью захватит все мощности сети Deep Space Network, потому что операторам нужно будет следить за космическим кораблем. Когда 16 ноября NASA запустило "Орион", так и произошло: пока аппарат находится в полете и вне низкой околоземной орбиты, он почти постоянно контактирует с Землей, перебирая на себя ресурсы системы связи. Поэтому космический телескоп Джеймса Уэбба и другие миссии остались на заднем плане.

На отправку инструкций в обсерваторию это не влияет, поскольку она проводится только раз в неделю. Однако проблема возникает с данными, которые сам James Webb должен отправлять на Землю. Дело в том, что объем его собственной памяти очень ограничен, поэтому телескоп должен иметь возможность регулярно передавать собранные данные на дом и делать это до того, как его компьютер заполнится. Астрономам пришлось изменить программу работы обсерватории и временно сконцентрироваться на кратких наблюдениях, формирующих меньше данных. Ученым приходится ждать до 80 часов для получения данных.

В результате команда James Webb Space Telescope просит NASA усилить сеть Deep Space Network перед предстоящими миссиями Artemis. Космическое агентство уже делало это в прошлом году и в этом году, добавив две новые антенны к начальным 12-ти.