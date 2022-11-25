Аппарат показал поверхность в очень подробном виде. Можно вблизи разглядеть множество кратеров, которые являются следами падения метеоритов.

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Как выглядит Луна с расстояния 128 километров

В прошлый понедельник капсула "Артемида-1" без экипажа выполнила первый из двух маневров коррекции курса, необходимых для выхода на дальнюю ретроградную орбиту. Именно во время этой коррекции курса "Орион" совершил наибольшее сближение с Луной. NASA воспользовалось возможностью получить фотографии и опубликовало их во вторник, 22 ноября.

Фото, сделанные "Орионом" / Фото NASA

Сбой

Вскоре после этого NASA неожиданно потеряло связь с Orion на 47 минут. Это не на шутку испугало наблюдавших за полетом операторов. Произошло это в 1:09 ночи по восточному времени и продолжалось до 1:56. NASA точно не уверено, что вызвало проблему, и сейчас команда изучает данные до и после сбоя связи, чтобы понять, что произошло. Проблема была устранена на Земле, то есть Orion не справился с ней на своей стороне.

В остальном Orion работает хорошо, и команда NASA не ожидает еще одного сбоя. Космическое агентство в общей сложности устранило более дюжины аномалий в Orion за последние восемь дней, но среди них не было ничего страшного.

Напомним, этот полет проходит в рамках первой части миссии Artemis, призванной доставить человека на Луну. Ожидается, что это произойдет в 2024 году, однако судя по количеству проблем и переносов, с которыми сталкивается проект на протяжении всего своего существования, эту дату могут несколько подвинуть.