У звіті MIT Technology Review астрономи кажуть, що, хоча вони неймовірно натхненні досягненнями потужного телескопа, з ним все ж дуже важко працювати через величезні масштаби та обсяги даних, які він збирає.

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Занадто багато даних

Це було більше, ніж ми очікували. Щойно ми перейшли в оперативний режим, це було просто нон-стоп. Щогодини ми спостерігали за галактикою, екзопланетою чи зореутворенням. Схоже на пожежний шланг,

– каже вчена Хейді Хаммель, яка, крім своєї роботи з Веббом, є віцепрезиденткою з питань науки в Асоціації університетів з досліджень в галузі астрономії.

Деякі вчені стурбовані тим, що JWST надсилає так багато даних так швидко. Мова йде про 50 гігабайтів за день, тоді як його попередник, Hubble, генерує один-два гігабайти. Це призвело до того, що кількість аналізів почала переважати над якістю. Астроном Еміліано Мерлін з Римського університету розповів MIT Tech, що найскладніше було в перші місяці. Астрономи поспішали "опублікувати що-небудь якнайшвидше", нашвидкоруч аналізуючи відкриття, зроблені Веббом. Це призвело до того, що вчені публікували "тонни" нерецензованих статей на сервері відкритого доступу arXiv. Критики побоюються, що заголовки можуть випереджати науковий процес.

Коли ви маєте справу з чимось настільки новим і невідомим, все повинно бути перевірено 10 або 100 разів. У нас все пішло не так. Особисто мені це не дуже подобається,

– каже Мерлін.

Джеймс Вебб за відносно нетривалий час своєї роботи зробив величезну кількість відкриттів. Наприклад, виявив найдревнішу і найвіддаленішу від нас галактику, зробив фото найвіддаленішої планети Сонячної системи, Нептуна, знайшов органічні молекули в далеких галактиках та багато іншого. Однак вчені на цьому не зупиняються. Вони вже працюють над наступником Вебба. Завданням цього проєкту стане пошук життя на планетах, схожих на Землю. Запуск телескопа планують на 2040-ві роки.