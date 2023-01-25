Danuri, також відомий як Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), перша дослідницька космічна місія Південної Кореї, яка покинула навколоземну орбіту. Проєкт реалізується спільно з NASA й стартував з мису Канаверал, штат Флорида, на борту ракети SpaceX Falcon 9 4 серпня 2022 року.

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Нові фото Місяця та Землі

Знімки, розміщені на сайті Корейського інституту аерокосмічних досліджень (KARI), демонструють різноманітні ландшафти Місяця та два чорно-білих зображення величезної Землі, що піднімається над поцяткованим кратерами місячним горизонтом, а також зображення орбіти Місяця навколо Землі, зняте протягом декількох годин.



Фотографія Землі, яка ховається за Місяцем / Фото KPLO

У середині грудня космічний апарат прибув на місячну орбіту й почав сканувати поверхню, щоб визначити потенційні місця посадки для майбутніх місій. Висновки можуть допомогти NASA спланувати наступні етапи програми "Артеміда", яка має на меті повернути людей на поверхню Місяця й створити там постійну базу до 2025 року.

Danuri перебуватиме біля супутника протягом 11 місяців, тож цього року ми можемо очікувати ще багато захоплюючих зображень з орбітального апарату.



Danuri на шляху до Місяця сфотографував супутник та Землю / Фото KPLO

На шляху до Місяця "Данурі" фотографував хід Місяця навколо Землі. 25 вересня орбітальний апарат зробив 15 знімків протягом приблизно 3 годин, в результаті чого було отримано комбіноване зображення нижче.



Орбіта Місяця протягом кількох годин / Фото KPLO

Пізніше KPLO вивчатиме кратери Місяця, щоб побачити, чи є там якісь ознаки водяного льоду.



Земля в об'єктиві KPLO / Фото KPLO