Сонячна буря не схожа на звичайну бурю, яка складається з вітру, дощу чи граду. Натомість вона складається з сонячної радіації. Звучить небезпечно, але не поспішайте хвилюватися. Земля щодня "купається" у всіх видах сонячного випромінювання, але від його згубного впливу мас захищають магнітне поле, атмосфера та озоновий шар.

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Сонячна буря

Сплески на Сонці часто пов'язані із темними плямами на нашій зорі – це області, в який температура значно нижча, ніж на іншій поверхні, тому нам вони здаються чорними. Сонячні плями продукують масивні вибухи електромагнітної енергії, які на величезній швидкості вириваються в космос і несуться через простір – наприклад, до нас.

Корональний викид маси (КВМ), схожий на сонячні спалахи, також може бути спричинений сонячними плямами. Насправді багато сонячних спалахів і КВМ відбуваються в тандемі, але не завжди.

Однак головна відмінність між сонячним спалахом і корональним викидом полягає в тому, що сонячний шторм, спричинений КВМ, рухається набагато повільніше, що дає астрономам час виявити його.

Ще одна відмінність між наслідками сонячного спалаху та коронального викиду полягає в тому, що спалахи впливають лише на верхні шари атмосфери, тоді як частинки від КВМ можуть досягти поверхні Землі.

Магнітна буря

Що ж відбувається, коли ми потрапляємо в сонячну бурю? У цей час може статися кілька речей, і всі вони залежать від типу бурі та її сили.

Бурі, спричинені сонячними спалахами , які взаємодіють з іоносферою нашої планети, можуть порушувати радіохвилі в регіоні, куди вони потрапляють. Це означає, що після сонячного спалаху можуть виникнути труднощі зі зв'язком, а в деяких випадках можуть бути вимкнені сигнали навігації. На щастя, більшість сонячних спалахів тривають не довше години, перш ніж згасають. Крім того, хоча спалахи недостатньо енергійні, щоб вийти за межі іоносфери, будь-який досить сильний спалах може призвести до незначного коливання магнітного поля Землі, створюючи електромагнітний імпульс або ЕМІ, що може мати серйозні глобальні наслідки.

, які взаємодіють з іоносферою нашої планети, можуть порушувати радіохвилі в регіоні, куди вони потрапляють. Це означає, що після сонячного спалаху можуть виникнути труднощі зі зв'язком, а в деяких випадках можуть бути вимкнені сигнали навігації. На щастя, більшість сонячних спалахів тривають не довше години, перш ніж згасають. Крім того, хоча спалахи недостатньо енергійні, щоб вийти за межі іоносфери, будь-який досить сильний спалах може призвести до незначного коливання магнітного поля Землі, створюючи електромагнітний імпульс або ЕМІ, що може мати серйозні глобальні наслідки. Сонячні бурі, спричинені викидами корональної маси, діють трохи інакше. Насправді КВМ мають потенціал бути більш руйнівними, оскільки вони можуть спрямовувати частинки плазми повз атмосферу, створюючи струми в магнітних полях Землі. Слабкі не роблять нічого, окрім того, що створюють сяйва в атмосфері. Натомість сильніші можуть порушувати радіохвилі та GPS-сигнали та мають набагато більше шансів створити ЕМІ, ніж сонячні спалахи.

Магнітні бурі у лютому 2023 року

Наразі найпомітнішими магнітними збуреннями, які чекають на нас у лютому, можна назвати чотири. Однак варто пам'ятати, що Сонце часто підносить астрономам сюрпризи у вигляді несподіваних викидів корональної маси. Тому до списку можуть додатися ще кілька випадків.