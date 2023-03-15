Starship спроектований таким чином, щоб забезпечити в 2,5 раза більшу тягу на старті, ніж важка ракета-носій Saturn V, і призначений для швидкого повторного використання. Маск вважає, що швидке багаторазове використання є критично важливим фактором для колонізації Марса та інших амбітних космічних проектів.

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Глава SpaceX наголосив, що компанія вже будує кілька кораблів Starships на базі Starbase в Техасі, і вони планують організувати їх швидкий послідовний запуск в найближчі місяці. Тож ймовірна невдача під час першого запуску корабля на орбіту не повинна сильно вплинути на час підготовки наступних кораблів, оскільки компанія тверезо оцінює ризики і готова до невдачі.

За оцінками Маска, ймовірність того, що Starship досягне орбіти у 2023 році, становить 80%, але для досягнення повної і швидкої багаторазовості знадобиться ще близько двох років. Starship є складною розробкою, з 33 двигунами Raptor на першому ступені і шістьма аналогічними двигунами на другому ступені. Як наслідок, ризик невдачі є високим, що продемонстрували статичні вогневі випробування SpaceX першого ступеня в лютому, під час яких не всі двигуни спрацювали.

Не дивно, що Маск не оцінює шанси на успіх занадто високо заздалегідь, адже ракети дуже часто дають осічки під час перших запусків. Так було з японською H3 на початку цього місяця і з RS1 компанії ABL Space System у січні. Однак SpaceX має перевірений послужний список успішних запусків, і рішучість Маска досягти успіху є непохитною.

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Для чого SpaceX розробляє Starship

Starship в першу чергу призначений для доставки людей і вантажів на Місяць і Марс, але він також призначений для виконання інших завдань у космосі. Маск заявив, що Starship стане ключем до колонізації Марса та інших амбітних космічних проєктів. Зважаючи на стрімкий прогрес SpaceX, буде цікаво подивитися, що чекає на космічні дослідження в майбутньому.