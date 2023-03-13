Космічне сміття може бути маленьким, як цятка фарби, або величезним, наче будинок. Незалежно від розміру, ці штучно створені об'єкти становлять значну загрозу для астронавтів, працюючих супутників і космічних кораблів, які працюють на орбіті. 24 канал пояснює основне, що треба знати про цю проблему.

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Наскільки його багато?

Кількість космічного сміття на орбіті збільшується разом із розвитком космічної галузі на Землі. Це можуть бути старі супутники, які залишаються повністю цілими, але розрядженими чи зламаними; відпрацьовані ступені ракет, які не впали в атмосферу; розбиті шматки механізмів, утворені під час зіткнення більших об’єктів тощо.

Мережа космічного спостереження Сполучених Штатів наразі відстежує понад 23 000 шматків космічного сміття , які за розміром перевищують м’яч. 3 000 з них – це відпрацьовані супутники.

, які за розміром перевищують м’яч. 3 000 з них – це відпрацьовані супутники. Однак більшість уламків орбіти занадто малі, щоб їх можна було відстежити. За оцінками дослідників, на орбіті Землі знаходиться понад 100 трильйонів невідстежуваних частинок космічного сміття. Переважна їх більшість має ширину менше 1 сантиметра.

Чому космічне сміття є проблемою?

Усе це обертається довкола планети на швидкостях настільки великих, що навіть дрібний уламок може серйозно пошкодити апарат або вбити астронавта. Об’єкти на орбіті через відсутність опору атмосфери досягають швидкості понад 25 200 кілометрів за годину – в 10 разів швидше, ніж середня швидкість кулі на Землі. Якщо два об'єкти, що рухаються в протилежних напрямках, стикаються в просторі, то удар стає ще сильнішим.

Це було продемонстровано в 2016 році, коли невелика цятка фарби зіткнулася з вікном на Міжнародній космічній станції, зробивши в склі вм’ятину розміром чверть дюйма. На щастя, вікно витримало.

Чи може космічне сміття впасти на Землю?

Так, космічне сміття часто падає на Землю. Щороку в атмосферу входить у середньому від 200 до 400 шматочків космічного сміття, яке наука здатна відстежити. Більшість із них досить малі, щоб повністю згоріти в атмосфері. Однак відомо багато випадків, коли великі об'єкти досягали поверхні.

У серпні 2022 року обгорілий шматок космічного корабля SpaceX Crew Dragon приземлився в Австралії на овечій фермі.

Величезний шмат китайської ракети впав у Китаї в листопаді 2022 року.

Уламки ще однієї китайської ракети виявили в Індонезії та Малайзії.

А в травні 2021 року такі ж приземлились на Мальдівах.

Інциденти з космічним сміттям

Інциденти на орбіті стаються все частіше, оскільки щороку додається все більше космічного сміття.

10 лютого 2009 року недіючий російський космічний апарат врізався у діючий американський комерційний супутник Iridium, знищивши обидва та додавши на орбіту понад 2300 уламків (і це тільки тих, які можна відстежити).

У березні 2021 року уламок російської ракети зіткнувся з діючим китайським військовим супутником і знищив його.

У червні 2021 року невеликий шматок невідомого космічного сміття врізався в роботизовану руку Міжнародної космічної станції, пошкодивши, але не знищивши її.

10 березня група міжнародних дослідників опублікувала в журналі Science заклик до об'єднання зусиль, щоб звернути увагу на зростаючу проблему та зробити кроки для її вирішення.