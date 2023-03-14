9 березня Білий дім США в межах запиту в Конгресу 27,2 мільярда доларів для потреб NASA на 2024 фіскальний рік запросив і 180 мільйонів доларів на початок розроблення нового космічного буксира, який міг би безпечно спрямувати МКС в океан 2030 року, а також виконувати низку інших дій.

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13 березня представники NASA розповіли деякі нові подробиці про новий корабель. За словами представників агентства, його оціночна вартість становитиме трохи менше ніж 1 мільярда доларів, але пізніше її можна буде знизити в міру того, як надходитимуть пропозиції від аерокосмічних компаній.

Для чого NASA цей корабель

Новий буксир, як очікується, доповнить наявні можливості партнерів по МКС. В NASA воліють не покладатися на російський корабель прогрес та бажають отримати резервний варіант. Зокрема, було згадано про інциденти з російськими кораблями минулого року, які ще раз підтвердили необхідність наявності запасних опцій для МКС. Ідеться про витоки рідини із систем охолодження кораблів "Союз" і "Прогрес", у грудні 2022 і лютому 2023 років відповідно, про причину яких досі немає достовірної інформації.

Крім того, Росія вже допускала можливість виходу з проєкту МКС раніше, ніж планувалося, в одній із заяв – після 2024 року, а також повідомляла про можливе будівництво власної станції на орбіті. Хоча ймовірність цього сьогодні невелика, в NASA вважають це ще одним приводом для будівництва космічного буксира.

Майбутні проєкти NASA

Під час пресконференції в понеділок NASA оприлюднило деякі інші цікаві деталі, що стосуються бюджету фіскального 2024 року (який триває з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року). Зокрема, на підтримку європейської програми з пошуку слідів життя на Марсі – ExoMars – передбачено виділення 30 мільйонів доларів.

У межах програми спеціальний ровер "Розалін Франклін" мали доставити на Червону планету за допомогою російської ракети та російського посадкового модуля, але 2022 року співпрацю "Роскосмосу" та Європейського космічного агентства перервали, і, схоже, старт тепер відбудеться не раніше ніж у 2028 році. Наразі невідомо, який саме внесок має намір внести NASA в проєкт, однак воно точно має плани довести справу до кінця.

Згідно з матеріалами, опублікованими минулого четверга, NASA також має отримати 8,1 мільярда доларів на реалізацію програми Artemis, у рамках якої до кінця 2020-х років на Місяці планується створити населений аванпост. Під час пресконференції в понеділок у NASA заявили, що кошти, які виділяють, дадуть змогу домогтися двох важливих цілей у недалекому майбутньому – старту Artemis II і Artemis III у листопаді 2024 року та грудні 2025 року відповідно.

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Під час першої місії астронавти мають облетіти Місяць на космічному кораблі, а під час другої – висадитися біля місячного південного полюса. Утім, Artemis IV, раніше заплановану на 2027 рік, тепер відкладуть до 2028 року – передбачають складання космічної станції NASA Gateway на місячній орбіті та нову висадку астронавтів на Місяці.