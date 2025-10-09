Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, озвучивши власне припущення, для чого російський диктатор приїхав до Таджикистану.
Душанбе – майданчик для примирення
Експерт-міжнародник висловив думку, що для Володимира Путіна Таджикистан – країна-посередник для його спроби налагодити відносини з Азербайджаном. Зі слів Несвітайлова, очільник Кремля дуже хотів отримати контакт з президентом цієї країни Їльхамом Алієвим. В Душанбе ця зустріч відбулась.
Це не той опонент в регіоні, якого Росія хоче мати. Тому вся ця поїздка організована виключно для цього і там килими стелять з двох боків: і для Алієва, і для Путіна. Таджикистан перебуває в ситуації, коли в нього вибір невеликий,
– озвучив політолог.
Несвітайлов пояснив, що країна-агресорка має значний вплив на Таджикистан, адже великий відсоток таджиків перебувають на заробітках в Росії. Саме вони, надсилаючи свої кошти додому, суттєво наповнюють бюджет країни.
"Друга країна, яка серйозно впливає на Таджикистан – Азербайджан. Тому Душанбе став майданчиком для примирення між Путіним і Алієвим", – вважає Несвітайлов.
Повертаючись до трактування Міжнародного кримінального суду (МКС), ще перед візитом Путіна до Монголії (у вересні 2024 року) там, як нагадав політолог, висловились, що загалом країни нібито й зобов'язані заарештовувати його, але з іншого – якщо він захищений дипломатичним імунітетом, то це є своєрідним запобіжником.
Основне про візит Путіна до Таджикистану:
Очільник Кремля 8 жовтня прибув у столицю Таджикистану – Душанбе. Там на червоній доріжці його зустрів президент країни Емомалі Рахмон. Російський диктатор взяв участь у саміті "Росія-Центральна Азія". За підсумками державного візиту Путін і Рахмон підписали спільну заяву про поглиблення відносин стратегічного партнерства. Крім того, був підписаний пакет міждержавних, міжурядових та міжвідомчих документів.
Путін заявив, що обговорив з таджикським лідером питання взаємодії у політиці, безпеці, економіці, торгівлі, соціальній та культурно-гуманітарній сферах. Він озвучив, що Росія один із найбільших зовнішньоторговельних партнерів Таджикистану. Окрему увагу приділив тому, що громадяни цієї країни приїжджають жити й працювати в Росію. Путін озвучив, що таких понад 1 мільйон.
В Таджкистані Путін зустрівся з президентом Азербайджану Їльхамом Алієвим. Очільник Кремля порушив питання авіакатастрофи авіалайнера Azerbaijan Airlines, яка забрала життя 38 людей. Серед причин трагедії очільник Кремля назвав технічний збій російської системи ППО і звинуватив Україну, озвучивши, що тоді в небі перебував український БпЛА.