Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов, озвучив собственное предположение, для чего российский диктатор приехал в Таджикистан.
Смотрите также Россия массово вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии для войны против Украины, – ГУР
Душанбе – площадка для примирения
Эксперт-международник высказал мнение, что для Владимира Путина Таджикистан – страна-посредник для его попытки наладить отношения с Азербайджаном. По словам Несвитайлова, глава Кремля очень хотел получить контакт с президентом этой страны Ильхамом Алиевым. В Душанбе эта встреча состоялась.
Это не тот оппонент в регионе, которого Россия хочет иметь. Поэтому вся эта поездка организована исключительно для этого и там ковры стелют с двух сторон: и для Алиева, и для Путина. Таджикистан находится в ситуации, когда у него выбор небольшой,
– озвучил политолог.
Несвитайлов объяснил, что страна-агрессор имеет значительное влияние на Таджикистан, ведь большой процент таджиков находятся на заработках в России. Именно они, присылая свои средства домой, существенно наполняют бюджет страны.
"Вторая страна, которая серьезно влияет на Таджикистан – Азербайджан. Поэтому Душанбе стал площадкой для примирения между Путиным и Алиевым", – считает Несвитайлов.
Возвращаясь к трактовке Международного уголовного суда (МУС), еще перед визитом Путина в Монголию (в сентябре 2024 года) там, как напомнил политолог, высказались, что в целом страны якобы и обязаны арестовывать его, но с другой – если он защищен дипломатическим иммунитетом, то это является своеобразным предохранителем.
Основное о визите Путина в Таджикистан:
Глава Кремля 8 октября прибыл в столицу Таджикистана – Душанбе. Там на красной дорожке его встретил президент страны Эмомали Рахмон. Российский диктатор принял участие в саммите "Россия-Центральная Азия". По итогам государственного визита Путин и Рахмон подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства. Кроме того, был подписан пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.
Путин заявил, что обсудил с таджикским лидером вопросы взаимодействия в политике, безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной сферах. Он озвучил, что Россия один из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. Отдельное внимание уделил тому, что граждане этой страны приезжают жить и работать в Россию. Путин озвучил, что таких более 1 миллиона.
В Таджкистане Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Кремля поднял вопрос авиакатастрофы авиалайнера Azerbaijan Airlines, которая унесла жизни 38 человек. Среди причин трагедии глава Кремля назвал технический сбой российской системы ПВО и обвинил Украину, озвучив, что тогда в небе находился украинский БПЛА.