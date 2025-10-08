Президент России проведет там три дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ RT.
Что известно о визите Путина в Таджикистан?
Российский президент Владимир Путин прибыл в Душанбе, столицу Таджикистана, для участия в саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
С трапа самолета Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Диктатора в аэропорту Душанбе встречали с красной ковровой дорожкой да еще и сразу двумя дорогами из цветов.
Первым пунктом программы лидера России стало возложение венка к памятнику Исмоилу Сомони, основателю первого таджикского государственного образования. Монумент расположен на площади Дусты (Дружбы) в центре Душанбе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита.
Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты,
– сказал Песков.
Кроме того, он добавил, что настрой российской стороны на предстоящую встречу "позитивный".
Также Владимир Путин и Эмомали Рахмон перед неформальным обедом посетили ботанический сад "Ирам" в Душанбе.
Справка. Таджикистан ратифицировал Римский устав, потому обязан выполнять решения Международного уголовного суда. Еще в 2023 году МКС выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в незаконном перемещении и депортации населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины в Россию.
Что известно о последних визитах Путина?
31 августа Путин был в Китае по приглашению Си Цзиньпина, где его встретили почетным караулом. Визит включал участие в военном параде, саммите ШОС в Тяньцзине и переговоры с китайским лидером в Пекине.
Российский диктатор планирует посетить Индию 5 – 6 декабря для встречи с премьером Нарендром Моди, где может обсудить ключевые для России вопросы, в частности по нефти. Политолог Алексей Буряченко в эфире 24 Канала заметил, что Москве также нежелательно, чтобы Индия сближалась с США.