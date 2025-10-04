Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что в этом списке обязательно есть нефть. Кроме того, России не нужно, чтобы Индия наладила отношения с США.

Для чего Путин внезапно собрался в Индию?

По словам политолога, именно Дональду Трампу было бы логичнее встретиться с премьер-министром Индии. Ведь недавно страна заявила, что готова ограничить покупку российской нефти, но нужно, что США позволили заполнить индийские НПЗ нефтью, например, из Ирана.

Однако, если туда едет Путин, это означает одно – он хочет зафиксировать сотрудничество с Индией по основным позициям,

– подчеркнул он.

Буряченко предположил, что Путин и Моди прежде всего будут говорить о нефти, на которых держится вся экономика страны-агрессора. Россия также ранее получала деньги от продажи оружия, но полномасштабное вторжение показало ее реальную "эффективность".

"Путин может ехать, чтобы удержать Индию от возобновления взаимоотношений с США. Возможно, он готов дать Моди дополнительную скидку на покупку нефти. Кроме того, он может убеждать Моди продолжать покупать российское оружие", – сказал политолог.

Он добавил, что российский диктатор также может предложить Индии и в дальнейшем поставлять продукты питания. В России могут увеличить цены на продукты и таким образом "подставить плечо другу".

Что известно о сотрудничестве России и Индии?