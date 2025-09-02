Почему Индия ищет новые рынки сбыта?
Индия намерена нарастить экспорт фармацевтической продукции в Россию, Нидерланды и Бразилию, сообщили два осведомленных источника в отрасли. Таким образом страна стремится расширить присутствие за пределами Соединенных Штатов – своего крупнейшего рынка, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Сейчас индийская фармацевтика освобождена от пошлин США, которые могли достигать 50%. Однако отрасль находится на грани банкротства из-за неопределенности и опасений, связанных с пошлинами.
Важно! На американский рынок приходится чуть более трети индийского фармацевтического экспорта, в основном представленного более доступными дженериками популярных препаратов. В 2025 финансовом году продажи в США выросли на 20%, достигнув около 10,5 миллиардов долларов.
Индия хочет увеличить экспорт на другие направления, и мы видим потенциал роста в России, Бразилии, Нидерландах и ряде европейских стран. Идея заключается в том, чтобы диверсифицировать экспортные потоки и укрепить позиции на других рынках,
– подчеркнул один из собеседников издания, знакомый с ситуацией.
Великобритания занимает второе место среди крупнейших экспортных рынков Индии с объемом продаж в 914 миллионов долларов. Далее следуют Бразилия – 778 миллионов долларов, Нидерланды – 616 миллионов долларов и Россия – 577 миллионов долларов в 2025 финансовом году.
Интересно! Индия рассчитывает обсудить вопросы регулирования на целевых рынках во время предстоящей Международной фармацевтической выставки в Нью-Дели, куда приедут представители надзорных органов со всего мира.
Как отмечается, при имеющихся производственных мощностях индийские компании могут увеличить поставки на новые рынки еще на 20%. Однако США останутся ключевым направлением для Индии, поэтому речь идет не о замещении, а о поиске "дополнительных рынков для роста".
Экспорт невозможно нарастить сразу... поэтому мы сосредоточимся на обсуждении регуляторных барьеров,
– отметил собеседник.
Кроме того, власти Индии ведут переговоры с фармацевтическими компаниями о расширении экспорта в Великобританию после заключения соглашения о свободной торговле.
По прогнозам правительства, это приведет к "существенному росту" закупок дженериков и активных фармацевтических ингредиентов со стороны Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Что нужно знать о торговой войне между Индией и США?
- Администрация США ввела импортные пошлины в размере 50% на ряд товаров из Индии. Мера, вступившая в силу 27 августа, касается более половины всего индийского экспорта в США. Одной из основных причин такого решения Трамп назвал массовые закупки Индией российской нефти, которые продолжаются несмотря на международные санкции.
- При этом, из-за санкций ЕС, саудовские и иракские компании прекратили поставки сырой нефти на индийский НПЗ Nayara Energy. Основным владельцем НПЗ является российская "Роснефть". Импорт компании Nayara помог увеличить поставки Индии из России на 88 тысяч баррелей в день в прошлом месяце до общего количества 1,69 миллиона баррелей в день.
- Однако, несмотря на давление, Индия не только не собирается отказываться от российских энергоносителей, но и планирует увеличить их импорт в сентябре на 10-20%. Власти страны ссылаются на выгодные цены благодаря значительным скидкам.