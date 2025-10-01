Сколько нефти покупает Индия у России?

По подсчетам аналитиков Kpler Ltd., российские компании поставляли в Индию в сентябре 1,61 миллиона баррелей в день. Это несколько меньше против 1,71 миллиона баррелей в августе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По сравнению с 2024 годом объемы российской нефти в Индию уменьшились на 16% в сентябре, однако это ожидаемый спад поставок.

  • Трейдеры внимательно следят за торговлей Индии и России после введения разрушительных тарифов США против Нью-Дели, которые имеют целью сократить закупки российских энергоресурсов.
  • Впрочем, Белый дом так и не ввел аналогичных мер против еще одного крупного импортера – Китая.

В то же время Индия пытается балансировать между Вашингтоном и Москвой. С одной стороны Нью-Дели заявляет, что сделки на покупку нефти будут определяться ее ценой. Однако, с другой, сигнализирует, что готовы больше закупать энергоресурсы у США в рамках торговых переговоров.

Российская нефть остается центральной в нефтяном портфеле Индии, но объемы стабилизируются на более низком уровне. Индийские НПЗ постепенно диверсифицируют поставки, балансируя экономическую выгоду с энергетической безопасностью и геополитическими рисками,
– пояснил аналитик Kpler Сумит Ритолия.

Почему Индия не отказывается от нефти из России?

Российские нефтяные грузы в Индию обычно поставляются со скидками, что делает их привлекательными для индийских НПЗ.

  • По данным Bloomberg, в сентябре Москва еще больше уменьшила цены на нефть для Нью-Дели.
    Стоимость нефти марки Urals снизили до дисконта в 3-4 доллара за баррель к нефти Brent.
  • Эти предложения касались партий с отгрузкой в конце сентября и в октябре.

Вместе с тем пока что удары украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре не повлияли на импорт для Индии. Осведомленные источники сообщают, что НПЗ России смогли обеспечить достаточные объемы марки Urals для поставок в ноябре.

Важно! За последние четыре недели общие морские поставки сырой российской нефти достигли 16-месячного максимума и в среднем составили 3,62 миллиона баррелей в день до 28 сентября. Это стало самым высоким показателем с мая 2024 года.

Импорт российской нефти в Индию: что известно?

  • США ввели 50% пошлину на индийский импорт, стремясь таким образом оказать давление на Нью-Дели из-за закупок российской нефти. Решение президента Дональда Трампа вступило в силу в среду, 27 августа, фактически удвоив предыдущую ставку в 25%.

  • Впрочем Индия не собирается отказываться от нефти из России. В прошлом месяце министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет продолжать закупки российской нефти, выбирая "то, что нам подходит больше всего".

  • В то же время Нью-Дели ведет переговоры с Вашингтоном и готов значительно сократить импорт российской нефти, но только при условии определенных уступок от администрации Трампа. В частности, Индия просит США разрешить закупки сырой нефти у Ирана и Венесуэлы, которые находятся под американскими санкциями.