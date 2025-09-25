Какую альтернативу предлагает Индия?
В частности, Индия просит США разрешить закупки сырой нефти у Ирана и Венесуэлы, которые находятся под американскими санкциями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Эту просьбу передала индийская делегация во время встреч с американскими чиновниками, находясь на этой неделе в США.
Представители Индии отметили, что одновременное прекращение импорта для индийских НПЗ из всех крупных производителей нефти может привести к стремительному росту мировых цен на сырье.
- Заметим, что индийские чиновники в США на переговоры после того, как Вашингтон ввел значительные пошлины на импорт Индии из-за ее закупки нефти в России.
- А министр торговли Индии Пиюш Гоял на этой неделе в Нью-Йорке заявил, что Нью-Дели планирует также увеличить закупки американской нефти и газа.
Наши цели энергетической безопасности предусматривают значительное участие США,
– отметил министр.
Почему Индии трудно отказаться от российской нефти?
Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются с помощью импорта. А поскольку Россия из-за войны против Украины потеряла западные рынки, то вынуждена продавать нефть по сниженным ценам, что выгодно для Нью-Дели.
Вместе с тем Индия прекратила покупать иранскую нефть в 2019 году, а крупнейшая частная нефтеперерабатывающая компания страны Reliance Industries Ltd. в этом году остановила закупки нефти из Венесуэлы из-за усиления санкций США.
- Индийские НПЗ могли бы больше покупать ближневосточной нефти, однако это будет дороже и повысит общие расходы на импорт.
- В частности, в июле этого года индийские компании платили в среднем 68,90 доллара за баррель российской нефти, тогда как за нефть из Саудовской Аравии – 77,50 доллара, а из США – 74,20 доллара.
Важно! Индия остается крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой танкерами. По данным Visual Capitalist, только в 2024 году импорт российской нефти в Индию превысил 1,7 миллиона баррелей в день.
Как США давят на Индию за покупку российской нефти?
США ввели 50% пошлины на индийский импорт, пытаясь таким образом наказать Нью-Дели за закупки российской нефти. Решение Дональда Трампа вступило в силу в среду, 27 августа, в полночь по времени Вашингтона, и фактически удвоило предыдущие 25% пошлины, став самыми высокими среди всех азиатских стран.
Однако влияние новых тарифов оказалось временным: после их введения объемы закупок снова начали расти. Известно, что индийские нефтепереработчики будут продолжать импорт российской нефти в ноябре и декабре, хотя объемы поставок, вероятно, будут оставаться ниже пиковых показателей прошлых лет.
Несмотря на давление США, Индия заявила о намерении продолжать покупать российскую нефть. Министр финансов Нирмала Ситхараман отметила, что закупки будут осуществляться с учетом национальных интересов и состояния государственного бюджета.