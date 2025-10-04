Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що в цьому списку обов'язково є нафта. Крім того, Росії не потрібно, щоб Індія налагодила відносини з США.

Для чого Путін раптово зібрався до Індії?

За словами політолога, саме Дональду Трампу було б логічніше зустрітись з прем'єр-міністром Індії. Адже недавно країна заявила, що готова обмежити купівлю російської нафти, але потрібно, що США дозволили заповнити індійські НПЗ нафтою, наприклад, з Ірану.

Однак, якщо туди їде Путін, це означає одне – він хоче зафіксувати співпрацю з Індією щодо основних позицій,

– наголосив він.

Буряченко припустив, що Путін та Моді насамперед будуть говорити про нафту, на які тримається вся економіка країни-агресорки. Росія також раніше отримувала гроші від продажу зброї, але повномасштабне вторгнення показало її реальну "ефективність".

"Путін може їхати, щоб втримати Індію від поновлення взаємовідносин з США. Можливо, він готовий дати Моді додаткову знижку на купівлю нафти. Крім того, він може переконувати Моді продовжувати купувати російську зброю", – сказав політолог.

Він додав, що російський диктатор також може запропонувати Індії й надалі постачати продукти харчування. В Росії можуть збільшити ціни на продукти і в такий спосіб "підставити плече другу".

Що відомо про співпрацю Росії та Індії?