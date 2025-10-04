2 жовтня Володимир Путін зустрівся з президентом Республіки Сербської (сербської політичної одиниці у складі Боснії і Герцеговини) Мілорадом Додіком. Після переговорів із російським диктатором Додік у коментарі пропагандистам розповів, що просив очільника Кремля "не залишати Республіку Сербську на милість Європейського Союзу", який, за його словами, "душить" країну, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Дивіться також Афінська декларація та ніж у спину від Сербії: як Україна відвойовує в Росії вплив на Балканах

Як Путін намагається розколоти Європу?

Путін і Додік зустрічалися вже вісім разів відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Попередня зустріч відбулася 1 квітня 2025 року.

Кремль раніше використовував свої зв'язки з Республікою Сербською, щоб підірвати підтримані США Дейтонські угоди – ймовірно, з метою дестабілізувати ситуацію на Балканах.

Довідка: Після розпаду Югославії утворилося 6 республік. Одна із них – Боснія і Герцеговина. На той час в країні проживали три великі народи – боснійці, серби і хорвати. Більшість босняків і хорватів підтримали вихід з Югославії, але серби виступили проти – вони хотіли залишитися в єдиній державі з Сербією. Тоді сербські сили, підтримані Белградом, почали захоплювати території й створили власну "Республіку Сербську". Вони проводили етнічні чистки – виганяли або вбивали несербське населення.

Дейтонські угоди – це мирна угода, яка завершила війну в Боснії і Герцеговині (1992 – 1995). Вона була підписана після переговорів в американському місті Дейтон. Підписанти: боснійці (мусульмани), серби, хорвати, а також США, ЄС і Росія як посередники. Угода передбачала припинення війни, яка забрала понад 100 тисяч життів. Утворювалася єдина держава – Боснія і Герцеговина, але поділена на дві частини: Федерацію Боснії і Герцеговини (переважно боснійці й хорвати) та Республіку Сербську (переважно серби). Обидві частини мають спільну центральну владу, армію, валюту, зовнішню політику, але водночас і значну автономію.

Зустріч Путіна з Додіком на тлі нещодавніх випадків появи невстановлених безпілотників у повітряному просторі НАТО, імовірно, є частиною постійних зусиль Кремля посіяти розбрат у Європі та не допустити скоординованої реакції Альянсу в разі, якщо Росія нападе на країну-члена НАТО.

Які цілі Путін має щодо Європи і НАТО?