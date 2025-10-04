Очільник Кремля уже чітко повідомив свої плани щодо Альянсу. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Петро Олещук, додавши, що Путін зробив це через російське МЗС.

Як далеко може зайти Путін в ескалації щодо НАТО?

Російський диктор вдає, що нібито нічого не знає про дрони, каже, що вони не могли залетіти так далеко. Зрозуміло, що їх не запускали з Росії, а значно ближче. Через це уже затримали танкер тіньового флоту.

До слова, Путін дуже "цікаво" відреагував на таку новину. Він переконував, що Росія не має ніякого відношення до цього танкера, але разом з цим назвав його затримання "піратством". Така риторика є дуже суперечливою.

Росія фактично відкритим текстом позначила свої межі. Зокрема, було декілька цікавих заяв з боку російського МЗС,

– підкреслив Петро Олещук.

Представниця ворожого МЗС Марія Захарова заявила, що українці нібито захопили й перепрограмували російські "Шахеди". Тепер вони буцімто планують запускати їх по Польщі з бойовою частиною.

А друга новина стосувалася того, що нібито якісь українські ДРГ, під виглядом росіян і білорусів, хочуть заходити на територію Польщі. Зрозуміло, що все це означає підготовку росіян до обстрілу Польщі дронами, а також до заходу на її територію російських диверсійних груп.

В обох випадках офіційно Кремль це заперечуватиме, називатиме "українською провокацією". Але саме такі 2 сценарії Росія озвучила перед країнами НАТО й тепер очікує на поступки у свій бік.

Протистояння Росії та НАТО зростає: що відомо?