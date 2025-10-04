Глава Кремля уже четко сообщил свои планы относительно Альянса. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Петр Олещук, добавив, что Путин сделал это через российский МИД.

Как далеко может зайти Путин в эскалации в отношении НАТО?

Российский диктор делает вид, что якобы ничего не знает о дронах, говорит, что они не могли залететь так далеко. Понятно, что их не запускали из России, а значительно ближе. Из-за этого уже задержали танкер теневого флота.

К слову, Путин очень "интересно" отреагировал на такую новость. Он убеждал, что Россия не имеет никакого отношения к этому танкеру, но вместе с этим назвал его задержание "пиратством". Такая риторика является очень противоречивой.

Россия фактически открытым текстом обозначила свои границы. В частности, было несколько интересных заявлений со стороны российского МИД,

– подчеркнул Петр Олещук.

Представительница вражеского МИД Мария Захарова заявила, что украинцы якобы захватили и перепрограммировали российские "Шахеды". Теперь они якобы планируют запускать их по Польше с боевой частью.

А вторая новость касалась того, что якобы какие-то украинские ДРГ, под видом россиян и белорусов, хотят заходить на территорию Польши. Понятно, что все это означает подготовку россиян к обстрелу Польши дронами, а также к заходу на ее территорию российских диверсионных групп.

В обоих случаях официально Кремль будет это отрицать, называть "украинской провокацией". Но именно такие 2 сценария Россия озвучила перед странами НАТО и теперь ожидает уступок в свою сторону.

Противостояние России и НАТО растет: что известно?