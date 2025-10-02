Соответствующие заявления диктатор сделал в четверг, 2 октября, на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ "РИА Новости".
Смотрите также "Высокие ставки", война с Европой и поговорки про лом: заявления Путина во время выступления на Валдае
Что заявил Путин о нападении на НАТО?
По мнению Путина, так называемые правящие элиты и Европа продолжают "нагнетать истерию" относительно возможного нападения России на НАТО. Диктатор назвал это "чушью", в которую "невозможно поверить".
Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов,
– сказал президент страны-агрессора.
Сразу после он не пренебрег возможностью пригрозить, пообещав весьма убедительный ответ на якобы европейскую милитаризацию. Если какие-то страны захотят "потягаться с Россией", то "пусть попробуют".
Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы в конечном счете это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь, их не будет,
– подытожил Путин.
Как эксперты оценивают провокации против НАТО?
- Эксклюзивно для 24 Канала экс-советник командующего войсками США и американский аналитик Марк Войджер спрогнозировал действия страны-агрессора. По его мнению, провокации против стран НАТО, которые будут ниже действия статьи 5, будут продолжаться как гибридная война, а Кремль и в дальнейшем будет использовать тактику отрицания участия.
- Политолог Игорь Рейтерович считает предсказуемым такие действия России. Диктатор якобы стремится постоянно подстрекать Альянс "тактикой маленьких порезов" – сначала беспилотники, теперь самолеты.
- Со своей стороны полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан убежден, что противник будет продолжать, пока не нащупает красную линию. "Эстония должна была бы отреагировать так же, как Турция, которая уничтожила российский Су-24, который нарушил ее воздушное пространство", – сказал он для 24 Канала.