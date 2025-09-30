Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте.

Считает ли НАТО атаки дронов на Европу преднамеренными?

Марк Рютте заявил, что НАТО еще устанавливает, намеренно ли беспилотники атаковали воздушное пространство Польши и Эстонии. Он уточнил, что пока неизвестно, кто именно стоял за недавними вторжениями БпЛА в воздушное пространство Дании.

Когда речь идет о Польше и Эстонии – очевидно, что это россияне. Мы еще выясняем, или это намеренно, или нет. Но даже если и нет – это безрассудно и неприемлемо,

– сказал генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что страны Альянса должны защитить свое небо. Он поддержал создание "стены дронов" и назвал ее "своевременной и необходимой" для противодействия возможным угрозам.

Атаки на Европу и "стена дронов": последние новости