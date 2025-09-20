Заметим, что переговоры по "стене дронов" планируются в пятницу, 26 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Смотрите также В НАТО до сих пор не уверены, намеренно ли Россия запустила дроны по Польше, – CNN
Что говорят в Евросоюзе о "стене дронов"?
В Евросоюзе объясняют, что "стена дронов" будет обеспечивать защиту прифронтовых стран и Украины от потенциальных атак дронов. Там отмечают, что проект может быть реализован через инструмент кредитования SAFE, доступ к которому имеет также Украина.
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс 18 сентября сообщил, что планирует созвать на следующей неделе переговоры с министрами обороны по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС – проекта, актуальность которого резко возросла после вторжения российских дронов в Польшу.
Кубилюс объяснил, что некоторые страны Европейского Союза уже обсуждали идею линии защиты от дронов еще до прошлой недели, когда произошло это вторжение, и теперь исполнительный орган ЕС хочет быстро перейти к воплощению концепции в реальность.
Российская атака на Польшу: что стоит знать
Ночью 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело около 20 российских дронов. В Польше уверены, что проникновение БпЛА на территорию страны было сознательной провокацией со стороны Москвы. В то же время там заявляют, что пока не видят причин для разрыва дипломатических отношений с Россией.
После атаки Минобороны Польши сообщило, что поляки будут учиться у украинцев сбивать дроны. Соответствующие учения будут проходить на польской территории. Тогда как НАТО вечером 12 сентября начало операцию "Восточный дозорный" для укрепления обороны восточного фланга Европы.
Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что после такого инцидента НАТО должно признать нарушение воздушного пространства Польши российскими БпЛА как акт агрессии и собраться для разработки стратегии реагирования.