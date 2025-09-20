Заметим, что переговоры по "стене дронов" планируются в пятницу, 26 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что говорят в Евросоюзе о "стене дронов"?

В Евросоюзе объясняют, что "стена дронов" будет обеспечивать защиту прифронтовых стран и Украины от потенциальных атак дронов. Там отмечают, что проект может быть реализован через инструмент кредитования SAFE, доступ к которому имеет также Украина.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс 18 сентября сообщил, что планирует созвать на следующей неделе переговоры с министрами обороны по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС – проекта, актуальность которого резко возросла после вторжения российских дронов в Польшу.

Кубилюс объяснил, что некоторые страны Европейского Союза уже обсуждали идею линии защиты от дронов еще до прошлой недели, когда произошло это вторжение, и теперь исполнительный орган ЕС хочет быстро перейти к воплощению концепции в реальность.

