Заметим, что переговоры по "стене дронов" планируются в пятницу, 26 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что говорят в Евросоюзе о "стене дронов"?

В Евросоюзе объясняют, что "стена дронов" будет обеспечивать защиту прифронтовых стран и Украины от потенциальных атак дронов. Там отмечают, что проект может быть реализован через инструмент кредитования SAFE, доступ к которому имеет также Украина.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс 18 сентября сообщил, что планирует созвать на следующей неделе переговоры с министрами обороны по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС – проекта, актуальность которого резко возросла после вторжения российских дронов в Польшу.

Кубилюс объяснил, что некоторые страны Европейского Союза уже обсуждали идею линии защиты от дронов еще до прошлой недели, когда произошло это вторжение, и теперь исполнительный орган ЕС хочет быстро перейти к воплощению концепции в реальность.

Российская атака на Польшу: что стоит знать

  • Ночью 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело около 20 российских дронов. В Польше уверены, что проникновение БпЛА на территорию страны было сознательной провокацией со стороны Москвы. В то же время там заявляют, что пока не видят причин для разрыва дипломатических отношений с Россией.

  • После атаки Минобороны Польши сообщило, что поляки будут учиться у украинцев сбивать дроны. Соответствующие учения будут проходить на польской территории. Тогда как НАТО вечером 12 сентября начало операцию "Восточный дозорный" для укрепления обороны восточного фланга Европы.

  • Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что после такого инцидента НАТО должно признать нарушение воздушного пространства Польши российскими БпЛА как акт агрессии и собраться для разработки стратегии реагирования.