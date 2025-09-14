Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что после такого инцидента следовало бы срочно собраться всем членам Североатлантического альянса для отработки модели поведения в такой ситуации.

Шахеды в Польше: НАТО должно действовать совместно с Украиной

Генерал армии отметил, что в случае повторения ситуации с нарушением воздушного пространства Польши должны быть применены не только действия для сбивания этих БпЛА, но и контрудары по объектам запуска этих дронов. Маломуж в очередной раз отметил на том, что Путин понимает только реальную силу.

"Путин как раз хотел продемонстрировать, что блок НАТО не способен защитить себя и 5 статью он не использует. Польша и ряд других стран, в частности США, решили не напрягать ситуацию. Трамп и Вэнс указали, что это могла быть ошибка", – озвучил Маломуж.

Однако, по его словам, все факты указывают на то, что в ночь на 10 сентября Россия целенаправленно атаковала Польшу своими беспилотниками. Сегодня, как отметил генерал армии, Европа должна задуматься над тем, как организовать систему защиты. Первый этап – разместить военных на границе с Беларусью, где проходят военные учения. Вторым этапом должно стать формирование противоударного блока для противодействия российским БпЛА и ракетам.

Должна быть стратегическая позиция НАТО, вторая составляющая – предупреждение по оперативным и дипломатическим каналам о том, что не только недопустимо повторение ситуации, а что обратный ход будет иметь системный ответ. Следующий этап – должны быть сформированы ударные силы,

– отметил Маломуж.

По словам генерала армии, важным является наличие систем отслеживания запуска дронов, систем РЛС, РЭБ, а также нанесение ударов по воздушным целям. Маломуж убежден, что Польше надо готовиться противодействовать в дальнейшем не только российским БпЛА, но и ракетам различных типов. Для этого стоит иметь Patriot, IRIS-T, SAMP/T, самолеты F-16 и F-35. Польша, по его словам, должна действовать совместно с Украиной, которая сегодня находится на передовых фронтах противодействия "Шахедам" и российским ракетам.

"Все, что наработало НАТО, должно быть в комплексе с Украиной. Мы формируем единую модель дальнего обнаружения пусков "Шахедов", определения траектории полета. Должны быть применены РЭБ 5 и 6 поколения, а не 4, которые нам дали, что могут нейтрализовать БпЛА лишь частично. Это будет первый мощный щит", – озвучил Маломуж.

В случае, если российский дрон все же залетит в воздушное пространство Польши или стран Балтии, следует предусмотреть второй щит. По словам генерала армии, в таком случае Украина должна предоставить партнерам координаты обнаруженных воздушных целей для их сбивания.

Маломуж убежден, что сегодня Европа должна давить на Трампа всеми средствами. Ныне эскалация войны, по его мнению, происходит из-за того, что нет контрдействий в сторону России.

Какие шаги сделал блок НАТО после инцидента 10 сентября: