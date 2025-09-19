Москва, вероятно, готова рисковать, раздражая НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему НАТО до сих пор не проанализировало атаку БпЛА на Польшу?

Это не значит, что это не опасно. Безусловно, что-то изменилось в том, как Кремль думает о своей толерантности к риску при целевом огне, – сказал высокопоставленный представитель западной разведки.

Данные о траектории и технических параметрах дронов оказались противоречивыми и допускают различные трактовки. Украина, Польша и ряд европейских столиц убеждены, что нарушение воздушного пространства было преднамеренным. Зато президент США Дональд Трамп предположил, что это "могла быть ошибка".

Внутри НАТО единодушия также нет. Один из высокопоставленных чиновников США оценил шанс преднамеренности как "50 на 50". Часть разведчиков склоняется к версии случайности, связывая это с действием украинских систем РЭБ, которые могли сбить дроны с курса. Другие, включая отдельных конгрессменов и военных, убеждены, что Кремль сознательно провел эту операцию, используя даже муляжи беспилотников, чтобы протестировать оборону Польши.

Это ставит НАТО в неудобное положение, когда ему приходится определять, как реагировать на беспрецедентный инцидент, не имея четкого понимания того, что намеревалась Россия.

Специалисты отмечают: в массовых атаках, когда запускают сотни снарядов и дронов, десятки из них могут сойти с маршрута одновременно. Но масштабы последнего случая – когда более десятка аппаратов зашли в Польшу, являются беспрецедентными.

Это баланс. Или мы отвергаем это, или считаем, что это значительная эскалация в том смысле, что Россия сейчас непосредственно исследует противовоздушную оборону своих потенциальных противников?

– сказал Сэмюэл Бендетт, эксперт по российским военным технологиям.

Украина обратилась с просьбой об увеличении поставок систем Patriot американского производства, и некоторые чиновники теперь опасаются, что материальные средства могут быть перенаправлены союзникам НАТО на ее границе.

Украина переживает, что будет получать меньше оружия

Украинская сторона обеспокоена, что военная помощь, вместо того чтобы усиливать оборону Киева, может быть переориентирована на нужды союзников по НАТО.

После инцидента с российским дроном в Киеве ожидали более жесткой реакции от западных партнеров, однако отметили: главным приоритетом остаются дополнительные системы ПВО и боеприпасы. Украина особенно настаивает на расширении поставок американских комплексов Patriot, но теперь существуют опасения, что часть этих ресурсов может быть направлена на укрепление обороны стран Альянса вблизи украинских границ.

По словам одного из представителей Конгресса США, знакомого с разведданными, если вторжение дронов было запланированным, то его целью могло быть сразу несколько задач: исследование западной обороны, чтобы оценить время реакции, узнать больше о том, как реагирует НАТО, нанести на карту маршруты, используемых Западом для доставки оружия в Украину, и определить будущие цели – и, конечно, нала Один из высокопоставленных чиновников западной разведки добавил: даже если все произошло случайно, это свидетельствует, что Россия готова рисковать и случайным ударом по территории Альянса.

Секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что независимо от умысла "это абсолютно безрассудно, это абсолютно опасно". Эксперты же отмечают: Россия часто действует под прикрытием правдоподобного отрицания, создавая видимость случайности. Поэтому и нынешний инцидент мог быть спланирован так, чтобы выглядеть непреднамеренным.

Официальная Москва ограничилась заявлением, что "не имела планов атаковать объекты в Польше".

Варшаву также предупредила Беларусь: отклонившиеся от курса, дроны, движутся к польскому воздушному пространству. Для части западных разведчиков это стало аргументом в пользу версии о случайности.

"Обычно, если россияне намеревались сделать что-то подобное, они об этом не говорят", – сказал один из собеседников.

Впрочем, другие эксперты считают: все это может быть частью дымовой завесы, чтобы Россия имела возможность отступить и представить операцию как техническую ошибку.

