Зауважимо, що переговори щодо "стіни дронів" плануються у пʼятницю, 26 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Що кажуть у Євросоюзі про "стіну дронів"?

У Євросоюзі пояснюють, що "стіна дронів" забезпечуватиме захист прифронтових країн та України від потенційних атак дронів. Там зазначають, що проєкт може бути реалізований через інструмент кредитування SAFE, доступ до якого має також Україна.

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс 18 вересня повідомив, що планує скликати наступного тижня переговори з міністрами оборони щодо створення "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС – проєкту, актуальність якого різко зросла після вторгнення російських дронів в Польщу.

Кубілюс пояснив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею лінії захисту від дронів ще до минулого тижня, коли сталося це вторгнення, і тепер виконавчий орган ЄС хоче швидко перейти до втілення концепції в реальність.

