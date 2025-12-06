RMF24 сообщает, что сейчас власти выясняют, могла ли активация сирен произойти из-за дезинформации. Об этом пишет 24 Канал.

Где слышали звуки сирен в Польше 6 декабря?

В субботу около 05:00 6 декабря в польском городе Любартов, что в Люблинском воеводстве местные услышали сирены воздушной тревоги и получили сообщение о возможной угрозе для региона.

Мэр города Кшиштоф Пашник заявил, что сигнал тревоги был включен из-за информации об опасности из районного кризисного центра. Угроза, вероятно, была связана с массированным российским обстрелом украинских городов. Однако после тщательных проверок информации, оказалось, что городу ничего не угрожает, поэтому почти через полтора часа тревогу отменили.

В то же время губернатор Люблинского воеводства отметил, что он не выдавал распоряжение о включении сирен, и его службы также не давали никаких подобных команд.

По информации издания, кризисный центр получил предупреждение из другого региона, что в город приближается объект, однако и эту информацию пока проверяют. Одной из основных версий является возможное распространение дезинформации, которое могло привести к ложному срабатыванию систем.

Вышеупомянутая ошибка была вызвана человеческой ошибкой,

– говорится в заявлении уездной власти.

Известно, что тревога этой ночью звучала в 9 польских муниципалитетах Любартовского уезда:

Любартов,

Острув-Любельский,

Усцимув,

Фирлей,

Михов,

Камионка,

Абрамув,

Езержаны,

Недзвяда.

Куда летели воздушные цели в ночь на 6 декабря?