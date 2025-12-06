Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 6 декабря, сообщает 24 Канал.

05:41, 6 декабря

Львовскую область атакуют БпЛА, слышны взрывы

04:17, 6 декабря

Взрывы прогремели в Винницкой области.

02:23, 6 декабря

Враг массированно ударил по железнодорожной инфраструктуре Фастова

Как сообщили в Укрзализныце, под массированным ударом врага оказалась железнодорожная инфраструктура Фастова.

В результате атаки железнодорожники оперативно меняют маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город ночью.

01:36, 6 декабря

Взрывы прогремели в Одесской области. Россия применила баллистику.

01:33, 6 декабря

В Киеве прогремел ряд взрывов

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:29 6 декабря. Сначала она была связана с угрозой ударов "Шахедами". Впоследствии добавилась угроза из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Около 01:31 в столице прозвучали первые взрывы. Как сообщил Тимур Ткаченко, они связаны с работой ПВО.

01:15, 6 декабря

Взрывы слышны в Днепре

Сообщение о первых взрывах появилось в местных каналах в 01:12.

А ближе к 01:30 из оккупированного Крыма враг атаковал Днепр баллистическими ракетами. И снова раздались взрывы.

00:19, 6 декабря

В Чернигове прогремел взрыв. Регион атакуют вражеские дроны.