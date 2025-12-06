Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 6 декабря, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Враг бил по энергетике и железной дороге: что известно о последствиях массированной атаки 6 декабря
Львовскую область атакуют БпЛА, слышны взрывы Взрывы прогремели в Винницкой области. Как сообщили в Укрзализныце, под массированным ударом врага оказалась железнодорожная инфраструктура Фастова. В результате атаки железнодорожники оперативно меняют маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город ночью. Взрывы прогремели в Одесской области. Россия применила баллистику. Воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:29 6 декабря. Сначала она была связана с угрозой ударов "Шахедами". Впоследствии добавилась угроза из-за взлета вражеского МиГ-31К. Около 01:31 в столице прозвучали первые взрывы. Как сообщил Тимур Ткаченко, они связаны с работой ПВО. Сообщение о первых взрывах появилось в местных каналах в 01:12. А ближе к 01:30 из оккупированного Крыма враг атаковал Днепр баллистическими ракетами. И снова раздались взрывы. В Чернигове прогремел взрыв. Регион атакуют вражеские дроны.
Враг массированно ударил по железнодорожной инфраструктуре Фастова
В Киеве прогремел ряд взрывов
Взрывы слышны в Днепре
Львовскую область атакуют БпЛА, слышны взрывы
Взрывы прогремели в Винницкой области.
Как сообщили в Укрзализныце, под массированным ударом врага оказалась железнодорожная инфраструктура Фастова.
В результате атаки железнодорожники оперативно меняют маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город ночью.
Взрывы прогремели в Одесской области. Россия применила баллистику.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:29 6 декабря. Сначала она была связана с угрозой ударов "Шахедами". Впоследствии добавилась угроза из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Около 01:31 в столице прозвучали первые взрывы. Как сообщил Тимур Ткаченко, они связаны с работой ПВО.
Сообщение о первых взрывах появилось в местных каналах в 01:12.
А ближе к 01:30 из оккупированного Крыма враг атаковал Днепр баллистическими ракетами. И снова раздались взрывы.
В Чернигове прогремел взрыв. Регион атакуют вражеские дроны.