OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.

Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов

Что известно о российской атаке 6 декабря?

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 653 беспилотника (более 300 из них – "Шахеды"), 3 аэробаллистических ракеты "Кинжал", 34 крылатых ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23.

К сожалению, зафиксировано попадания ракет и 60 ударных дронов на 29 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 3 локациях.



Карта движения ракет и "Шахедов" 6 декабря / Фото monitorwar

В Минэнерго отметили, что под российским ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в 8 областях. В частности, в ДТЭК рассказали о повреждении оборудования на ТЭС.

Из-за вражеской атаки объем мер ограничения потребления вынужденно увеличили, введя отключения для 2,5 – 3 очередей одновременно.

Какие последствия по областям?