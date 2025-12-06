OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.
Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов
Что известно о российской атаке 6 декабря?
По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 653 беспилотника (более 300 из них – "Шахеды"), 3 аэробаллистических ракеты "Кинжал", 34 крылатых ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23.
К сожалению, зафиксировано попадания ракет и 60 ударных дронов на 29 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 3 локациях.
Карта движения ракет и "Шахедов" 6 декабря / Фото monitorwar
В Минэнерго отметили, что под российским ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в 8 областях. В частности, в ДТЭК рассказали о повреждении оборудования на ТЭС.
Из-за вражеской атаки объем мер ограничения потребления вынужденно увеличили, введя отключения для 2,5 – 3 очередей одновременно.
Какие последствия по областям?
В Киевской области пострадало 3 человека. Повреждено железнодорожную узловую станцию в Фастове, газопровод низкого давления, возникли пожары и разрушения частных домов, складских помещений.
В Черниговской области зафиксировано попадание в жилом секторе и по гражданскому объекту, также враг атаковал критическую инфраструктуру.
В Днепре возникло несколько возгораний, среди поврежденного имущества – частный дом. Пострадали 37-летний и 65-летний мужчины, 75-летняя женщина, которым уже оказали медицинскую помощь.
Во Львовской области ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры. В селе Селец из-за падения обломков поврежден частный дом, пострадали два человека.
В Одесской области враг также целился по гражданской инфраструктуре, поврежден энергообъект. Зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении.