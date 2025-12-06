OSINT-дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitorwar.
Що відомо про російську атаку 6 грудня?
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 653 безпілотники (понад 300 з них – "Шахеди"), 3 аеробалістичних ракети "Кинджал", 34 крилатих ракети Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр", а також 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23.
На жаль, зафіксовано влучання ракет і 60 ударних дронів на 29 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 3 локаціях.
Мапа руху ракет і "Шахедів" 6 грудня / Фото monitorwar
У Міненерго зазначили, що під російським ударом опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у 8 областях. Зокрема, у ДТЕК розповіли про пошкодження обладнання на ТЕС.
Через ворожу атаку обсяг заходів обмеження споживання вимушено збільшили, запровадивши відключення для 2,5 – 3 черг одночасно.
Які наслідки по областях?
На Київщині постраждало 3 людини. Пошкоджено залізничну вузлову станцію у Фастові, газопровід низького тиску, виникли пожежі та руйнування приватних будинків, складських приміщень.
На Чернігівщині зафіксовано влучання в житловому секторі та по цивільному об'єкту, також ворог атакував критичну інфраструктуру.
У Дніпрі виникло декілька займань, серед пошкодженого майна – приватний будинок. Постраждали 37-річний і 65-річний чоловіки, 75-річна жінка, яким уже надали медичну допомогу.
На Львівщині ліквідовували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури. У селі Сілець через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, постраждало двоє людей.
На Одещині ворог також цілив по цивільній інфраструктурі, пошкоджено енергооб'єкт. Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні.