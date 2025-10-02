Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на государственное пропагандистское информационное агентство России "ТАСС".

Что Путин сказал об Украине?

Президент России в очередной раз назвал "коренной первопричиной" войны в Украине политику Запада после холодной войны. Он считает, что двусторонние проблемы России и Украины были объективным следствием распада СССР.

Украинская трагедия – боль для украинцев и для россиян, для всех нас,

– сказал диктатор.

Глава Кремля считает, что войну можно было избежать, если бы Украину "не превратили в разрушительный инструмент". По его словам, конфликта не было бы, если бы НАТО не приблизилось к границам России.

"Для Запада и их приспешников в Киеве народ Украины – расходный материал. Те, кто натравил Киев против России, плевать хотели на интересы и России, и Украины", – заверил Путин.

Другие заявления российского диктатора: что известно?