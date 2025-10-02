Путин говорил о планах России по вступлению в НАТО, высокие ставки и неготовность играть по чьим-то правилам. Главное из выступления российского президента, сообщает 24 Канал.
Что сказал Путин на Валдае?
Владимир Путин заявил, что согласен с Трампом, что войны можно было бы избежать, если бы "Украину не превратили в разрушительный инструмент. Украинская трагедия – это боль для нас всех: и для украинцев, и для россиян, По словам военного преступника, если бы НАТО не приблизилась к границам России, войны бы не случилось. Путин прокомментировал трудности, с которыми сталкивается ООН, фразой о "разобщенных", а не объединенных нациях. Путин заявил, что Россия внимательно следит за милитаризацией Европы. Он заверил, что ответные меры не заставят себя ждать. Также российский диктатор призвал не провоцировать Россию. Путин пригрозил тем, кто захочет "потягаться с Россией" в военном плане, что реакция Москвы будет быстрой. Путин назвал чушью заявления европейских политиков о возможной войне с Россией. Европейские политики пытаются "залатать трещины" в здании Европы путем формирования образа врага в лице России, Тем, кто "хотел заставить народ России страдать", пришло время успокоиться, заявил Путин. Глава Кремля убеждает, что России невозможно нанести стратегическое поражение. Он считает, что это постепенно поймут даже "упрямые тугодумы". Нет и не будет силы, которая могла бы управлять миром, диктовать всем, "как дышать", сказал Путин. Путин предупредил Европу, что в США запрос общества привел к достаточно радикальной смене политического вектора, и этот пример может быть заразным. Попытка Запада контролировать все и вся вызывает перенапряжение, бьет по внутренней стабильности таких стран, Путин отреагировал на действия Запада в отношении Москвы русской пословицей "против лома нет приема, кроме другого лома". Он подчеркнул, что институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, "потеряли свою эффективность". СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза получили отказ "с порога", сообщил Путин. По словам диктатора, первый раз это было в 1954 году, еще во времена СССР, а второй – во время визита президента США Клинтона в Москву в 2000 году. "И оба раза мы фактически получили отказ, причем сразу, "с порога", – добавил Путин. Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то "за океанами", отметил Путин. Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и "ставки чрезвычайно высоки". Как показывают время и последние события, готовыми должны быть практически ко всему. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика: и за свою судьбу, и за судьбу страны, и всего мира. Ставки здесь чрезвычайно высокие,
