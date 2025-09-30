Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер, наголосивши, яку мету мають росіяни, коли здійснюють вторгнення у повітряний простір європейських країн. Також 29 вересня у Норвегії зафіксували безпілотник, який кружляв над газовим родовищем Equinor у Північному морі.

До яких наслідків можуть призвести подальші провокації росіян?

Пайфер вказав на те, що кількість порушень повітряного простору європейських країн значно зросла після зустрічі в Алясці між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним.

Це випробування не лише НАТО, а й для самого Трампа. І Альянс має дати рішучішу відповідь, ніж ту, яку ми бачили досі. Коли 19 дронів, а не один і не два, залетіли на територію Польщі, це вже не помилка і не випадковість, а спланована операція,

– впевнений експосол США в Україні.

Він пояснив, що дії росіян є небезпечними. Проте ситуація може ще погіршитись, якщо Росія вважатиме, що їй усе зійде з рук. Тоді можливі нові провокації, що призведуть до небажаного прямого зіткнення.

Зверніть увагу! Аналітики вважають, що дії Росії щодо порушення повітряного простору держав НАТО мають на меті розколоти Європу і США та підірвати єдність країн-членів Альянсу. Москва демонструє у такий спосіб нездатність європейських країн захистити власний повітряний простір.

Росіяни цими провокаціями переслідують дві основні цілі:

збір інформації, адже такі польоти перевіряють ефективність протиповітряної оборони НАТО та її здатність відстежувати дрони і винищувачі;

спроба показати слабкість НАТО, продемонструвати, що Росія може здійснювати такі провокації і залишатися безкарною.

Стівен Пайфер підкреслив, що НАТО має об'єднатися і виробити жорсткішу відповідь, щоб зупинити російські провокації. Інакше вони продовжаться і можуть стати ще небезпечнішими.

Інциденти з порушенням повітряного простору в європейських країнах: що відбувається?