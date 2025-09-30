Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на VG. Наразі поліція намагається з'ясувати усі обставини вищезгаданого інциденту.

Що відомо про дрон?

Згідно з оприлюдненою інформацією, безпілотник помітили співробітники норвезької нафтогазової компанії Equinor ввечері у понеділок, 29 вересня. Це підтвердив журналістам керівник операційної служби поліції Роджер Літлатун.

Сьогодні ввечері ми отримали повідомлення про те, що було помічено дрон. Його помітили співробітники,

– сказав він.

За його словами, поліція запустила внутрішнє сповіщення. Вони продовжуватимуть працювати з розвідувальними даними та намагаються з'ясувати, що саме сталося у цьому районі. Наразі додаткових подробиць не розкривають.

"Це питання, яке ми хочемо дослідити детальніше. Це цілком природно, враховуючи ситуацію, що склалася, з великим акцентом на цьому", – додав представник поліції.

Водночас журналісти вирішили зв'язатися з офіційним представником Equinor Магнус Франтценом Ейдсволдом. Утім, він відповів, що компанія не повідомлятиме деталей, пов'язаних з вищезгаданим інцидентом.

За даними видання, йдеться про родовище Слейпнера, це збірна назва родовищ Слейпнер Ост та Слейпнер Вест. Воно розташоване у центральній частині Північного моря, в норвезькому секторі за 240 кілометрів на південний захід від Ставангеру.

Інші подібні інциденти у Норвегії