Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на VG. Наразі поліція намагається з'ясувати усі обставини вищезгаданого інциденту.
Дивіться також Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО
Що відомо про дрон?
Згідно з оприлюдненою інформацією, безпілотник помітили співробітники норвезької нафтогазової компанії Equinor ввечері у понеділок, 29 вересня. Це підтвердив журналістам керівник операційної служби поліції Роджер Літлатун.
Сьогодні ввечері ми отримали повідомлення про те, що було помічено дрон. Його помітили співробітники,
– сказав він.
За його словами, поліція запустила внутрішнє сповіщення. Вони продовжуватимуть працювати з розвідувальними даними та намагаються з'ясувати, що саме сталося у цьому районі. Наразі додаткових подробиць не розкривають.
"Це питання, яке ми хочемо дослідити детальніше. Це цілком природно, враховуючи ситуацію, що склалася, з великим акцентом на цьому", – додав представник поліції.
Водночас журналісти вирішили зв'язатися з офіційним представником Equinor Магнус Франтценом Ейдсволдом. Утім, він відповів, що компанія не повідомлятиме деталей, пов'язаних з вищезгаданим інцидентом.
За даними видання, йдеться про родовище Слейпнера, це збірна назва родовищ Слейпнер Ост та Слейпнер Вест. Воно розташоване у центральній частині Північного моря, в норвезькому секторі за 240 кілометрів на південний захід від Ставангеру.
Інші подібні інциденти у Норвегії
У Норвегії 28 вересня пасажирський літак з Осло до Бардуфосса довелося розвернути через виявлений дрон у небі. Також невідомий безпілотник спричинив призупинення роботи аеропорту у Тромсе.
Ще раніше безпілотники пролітали над військовою авіабазою Ерланд. Відомо, що це головна база винищувачів F-35. Цікаво, що в районі цього об'єкта проводили навчання НАТО, де були учасники з 16 країн.
До цього Норвегія зафіксувала 3 випадки порушення повітряного простору російськими літаками у квітні, липні та серпні. У вересні в норвезькому Осло тимчасово призупиняли роботу аеропорту через дрони.