Наразі відомо про порушення повітряного простору щонайменше 9 держав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DR.

Дивіться також Росія погрожує Фінляндії, як Україні в 2022: чи зможе Кремль відкрити другий фронт на півночі

Повітряний простір яких країн порушували?

Згідно з оприлюдненою інформацією, вдалося зафіксувати порушення повітряного простору Фінляндії, Норвегії, Данії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі. Також відповідні інциденти відбулися у Румунії та Молдові.

Видання констатує, що багато з вищезгаданих порушень сталися саме протягом вересня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції розкритикував Росію, назвавши дії країни "безрозсудними".

Ці порушення спонукали кілька країн активувати статтю 4 НАТО, що означає, що це питання буде винесено на розгляд Північноатлантичної ради, яка є найважливішим органом НАТО, що приймає рішення,

– ідеться у статті.

Таким чином, за результатами обговорень держав-членів Альянсу, можливе ухвалення певних рішень або спільних дій від імені НАТО.

Що відомо про порушення повітряного простору у Європі?

У понеділок, 22 вересня, аеропорт Копенгагена у Данії тимчасово закривали через активність кількох великих дронів. В уряді назвали цей інцидент "серйозним нападом" на критичну інфраструктуру країни, підозрюють Росію.

Норвегія зафіксувала 3 випадки порушення повітряного простору російськими літаками у квітні, липні та серпні. Зокрема, водночас із Копенгагеном в норвезькому Осло також тимчасово призупиняли роботу аеропорту.

Ще 19 вересня, 3 російські винищувачі без дозволу влетіли в повітряний простір Естонії та перебували там майже 12 хвилин. Літаки НАТО були підняті в повітря, щоб супроводжувати їх. Подібна ситуація вже була у травні.

Крім того, у ніч на 10 вересня Росія здійснила масштабну атаку безпілотників на Україну. Під час цього щонайменше 19 російських безпілотників перетнули кордон з Польщею. Деякі з цілей тоді вдалося збити.

Вже 13 вересня у повітряному просторі Румунії було виявлено російський безпілотник. У січні повітряний простір країни також було порушено, коли російський дрон перелетів кордон під час атаки на Україну.

Ба більше, цього року російські військові літаки двічі порушили повітряний простір Фінляндії у червні та травні. Також, за даними НАТО, нещодавно Росія порушувала повітряний простір Литви.

У вересні цього року парламент Литви дозволив збивати будь-який БпЛА, який порушує повітряний простір країни. Це рішення ухвалили після інцидентів, коли два російські безпілотники впали на території Литви.

Відомо також, що у лютому 2 російські безпілотники вибухнули в Молдові на тлі атаки на український порт. Президентка Молдови пізніше заявила, що відповідні безпілотники "ставили під загрозу життя" громадян.

До слова, американський аналітик Марк Войджер для 24 Каналу спрогнозував, що Росія продовжить проти країн НАТО провокації такого типу, які будуть нижчі дії статті 5. Це гібридна війна – воєнні та невоєнні дії, що не визначаються формально як напад.