У повітряному просторі зафіксували 4 великих безпілотники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Дивіться також Росія проводить найбільшу підривну кампанію в Європі за майже 80 років: інтерв'ю генерала Раяна

Що відомо про інцидент?

Речник поліції повідомив агентству Reuters, що в цьому районі було помічено від двох до чотирьох "великих" дронів. Усі злети та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені станом на 20:26 за місцевим часом.

Речник аеропорту у коментарі агентству підтвердив, що весь рух транспорту було зупинено, проте відмовився від подальших коментарів з цього приводу. Жодної додаткової інформації стосовно інциденту наразі немає.

Інші подібні випадки у Європі