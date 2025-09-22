Росія вперше відкрито атакувала країну НАТО, Польщу, дронами. Хоча в Кремлі офіційно не визнають атаку на Польщу, звідти ж і лунають заяви про те, що Росія воює не лише з Україною, а з цілим НАТО. Росія проводить наймасштабнішу підривну кампанію по всій Європі з часів Другої світової війни. Водночас Альянс з початку повномасштабного вторгнення в Україну наче заховав голову в пісок і відмовляється це визнати.

Генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян в інтерв'ю 24 Каналу розповів, чому Володимир Путін почав активніше діяти проти Європи, та припустив, чи може Росія напасти на одну з країн НАТО. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

Чому генерали США були на навчаннях у Білорусі?

Російські військові навчання зазвичай дають мало реального уявлення про силу та можливості армії, але вони завжди багаті на політичні сигнали. Як ви оціните цьогорічні навчання у Білорусі "Захід-2025"? Бо навіть російські пропагандисти висміювали їх, назвавши цирком.

Ці навчання здебільшого були політичними. У певному сенсі Білорусь тут важлива, але важливішою стала поява індійських наглядачів. Особливо з огляду на те, що Індія вважає, що адміністрація Дональда Трампа погано до неї ставиться. Навчання "Захід-2025" були також спрямовані на те, аби показати ЄС рішучість Росії. Це лише один з багатьох механізмів, якими Володимир Путін і його режим погрожують Європі.

Разом з індійськими наглядачами до Білорусі запросили й американських генералів. Мабуть, вони опинились там невипадково. Які сигнали цим намагається послати Путін?

Мені здалася цікавою присутність американських наглядачів, але ми не маємо надавати цьому надто багато значення. Якби я був старшим американським офіцером, то хотів би, щоб мої співробітники розвідки також були там. Тож, думаю, старші американські командири вчинили правильно, намагаючись зрозуміти, що відбувається, хто там був і що говорив.

Але, як ми знаємо, росіяни висвітлюють це зовсім по-іншому. Вони подаватимуть це так, наче США тепер більше на їхньому боці й менше підтримують Україну. Тож я очікую багато російської пропаганди довкола того, що на навчаннях "Захід-2025" були індійські й американські військові.

Путін почувається сміливішим після зустрічі з Трампом

Поки проходили ці навчання, НАТО запустило операцію "Східний вартовий". Місія передбачає використання різноманітних ресурсів, включно з авіаційними та наземними базами. Це сталося після того, як російські безпілотники залетіли у повітряний простір Польщі. Як ви вважаєте, наскільки своєчасною є така реакція?

Це було б дуже своєчасно, якби це був перший випадок, коли Росія погрожує Європі. Це необхідно було зробити кілька років тому для стримування подібних дій з боку Росії. "Східний вартовий" не мав бути відповіддю. Ще кілька років тому мали провести навчання щодо стримування, щоб Росія навіть не подумала про польоти безпілотників над Польщею.

Але Путін, очевидно, почувається набагато сміливіше після саміту на Алясці та інших його взаємодій з американським президентом. Мабуть, він зрозумів, що реакція НАТО на ці зондувальні дії буде незначною. Тож так, "Східний вартовий" – це відповідь, але не головна.

Якою тоді ви бачите повноцінну відповідь НАТО на все, що робить Росія в Польщі?

Це мала б бути відправка кількох винищувачів та підрозділів (у Польщу – 24 Канал), тоді як НАТО зробило б заяву про можливі наслідки для наступного такого кроку Росії. Але нічого такого не відбувається: багато слів, та мало дій. Ми не спостерігаємо спалаху допомоги для Європи. Власне, ми навіть не бачили, щоб американці виступили з критикою у бік росіян, окрім заяви, що це була "помилка".

Чи не здається вам, що у країн НАТО є розкол перед російською загрозою? Ті, хто має кордон з Росією, точно бояться провокацій, нападу тощо, але в інших державах цього не відчувають.

Ми маємо визнати, що НАТО змінився з лютого 2022 року. Це вже не організація, що помирає, та все ж ваша думка має сенс. У НАТО існують різні погляди. Східноєвропейські країни, які раніше воювали з росіянами, знають істинне обличчя Путіна, знають, що він є для них смертельною загрозою. Гадаю, мешканці Центральної Європи потроху починають усвідомлювати це також.

Ми бачимо, як, наприклад, Німеччина починає нарощувати свої інвестиції (у ВПК – 24 Канал). Але західноєвропейські країни або інші країни, на кшталт Угорщини, не допомагають НАТО в ухваленні важливих рішень щодо оборони, або до кінця не розуміючи загрозу, або ж йдуть на це свідомо.

Як Україна може посилити обороноздатність НАТО?

Є ще одна ініціатива – "Стіна дронів" для захисту України та прифронтових країн від атак дронами. Для неї використають європейські кошти та українські технології. Чи справді це змінить правила гри, якою є ваша оцінка цієї ідеї?

Думаю, це дуже важлива подія, адже ми знаємо, як за останні три роки українська військова промисловість вирвалась вперед за кількістю та якістю програм. Часто обмежувальним фактором для українців була саме недостатня кількість фінансування, щоб закупити більше вироблених систем. Отже, поєднання українських інновацій та великих коштів Заходу сприятиме тому, що Україна вироблятиме передову зброю та боєприпаси для цієї та можливих майбутніх війн.

Переговори щодо "Стіни дронів" заплановані на п'ятницю, 26 вересня.

Нещодавно Атлантична рада заявила, що лише Україна може навчити НАТО боротися з роями російських безпілотників. Чи згодні ви з цим?

Україна справді має багато чому навчити світ. Що далі від України, то важливіше враховувати актуальність. Бо те, що можливе в Україні, може бути неможливим у Тихоокеанському регіоні. Однак якщо ви є країною Східної чи Центральної Європи, уроки України – надзвичайно актуальні. Думаю, військові командири з усієї Європи мають бути дуже уважними, прислухаючись до українських військових щодо деяких рішень.

У нас є іронічний жарт про те, що не Україна має бути частиною НАТО, а НАТО має бути частиною України.

Мені подобається українське почуття гумору. Це одна з причин, чому я повертаюсь сюди та захоплююсь вами.

Україна створила найбоєздатнішу військову силу на європейському континенті. Вона показала, що російська армія геть не є другою за потужністю у світі. Це навіть не друга за потужністю армія у своєму регіоні. Я вважаю, що Україна багато чому навчилася і має чим поділитися. Вона створила таку армію, яка діятиме як потужний стримувальний фактор після закінчення війни.

Чи створять над Україною безпольотну зону?

Генерале Раян, чи вважаєте ви, що вторгнення безпілотників у Польщу насправді може стати поворотним моментом, підштовхнувши НАТО до створення безпольотної зони над Україною?

Хотілося б вірити, але зараз немає реальних кроків для цього. Думаю, ви побачите, як Польща і, можливо, країни Балтії посилять свою оборону. Зокрема, поляки оголосили про закупівлю додаткових платформ для боротьби з дронами. Тому, напевно, протиповітряної оборони над Східною Європою буде більше.

Але я не бачу змін у політиці НАТО чи США щодо безпольотних зон, бо вони не хочуть бути у ситуації, коли їм доведеться збивати російські літаки чи вбивати росіян.

До речі, президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна розраховує лише на дві країни, які допоможуть створити безпольотну зону над територією нашої держави. Мовиться про Польщу та Румунію.

Чи може Росія напасти на країну НАТО?

Водночас США підтвердили, що за новим механізмом фінансування, Україна незабаром отримуватиме зброю безпосередньо з американських запасів, а союзники її оплачуватимуть. Вже 30 країн-членів НАТО купують озброєння для України. Тобто, чи не означає це, що більшість членів Альянсу вже ведуть боротьбу з Росією на українській території?

Жахлива іронія полягає у тому, що Путін та всі члені його адміністрації наголошують, що Росія вже перебуває у стані війни з НАТО. Тоді як Альянс, з початку війни, немовби сховав голову у пісок, стверджуючи, що не воює з Москвою.

Та реальність така, що Росія вже багато років воює з Заходом. Ми відмовилися визнати, що Росія проводить наймасштабнішу підривну та диверсійну кампанію по усій Європі, яку ми бачили з часів Другої світової війни. Утім, насправді важко уявити щось коротше, ніж напад Росії на якусь європейську столицю.

То ви вважаєте неможливим напад Росії на країни НАТО?

Росія у складному економічному становищі, Європа значно багатша, більша та боєздатніша. Але з якоїсь причини на Заході – не лише в Європі, але й в інших країнах – втратили впевненість у власній здатності дати відсіч авторитарній агресії, гібридній війні.

Нам потрібно повернути впевненість у тому, що ми можемо захистити демократії, так само як Україна захищає свою державу. Україна показала нам шлях, але ми ще не повернулися туди.

Чи реально розмістити на території України ядерну зброю?

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що сподівається розмістити французьку ядерну зброю на своїй території. Ви розглядаєте це як серйозний крок чи радше як політичний меседж для залякування Росії?

Країни НАТО, які не мають власної ядерної зброї, розмістили у себе ядерну зброю США в межах програми спільного використання ядерної зброї НАТО. Це зробили 6 держав.

Я б розглядав це як доповнення цієї програми. Тобто що взаємодія має відбуватися напряму між Польщею та Францією. Хоч Польща і готова до цього, невідомо, чи погодяться французи поділитися з нею ядерною зброєю. Якщо так, це буде цікавим розвитком подій. Ми спостерігатимемо розміщення ядерної зброї все ближче до Росії.

З технічного погляду це можливо зробити у найближчій перспективі?

Якщо Польща та Франція так думають, то, мабуть, так і є. Просто постає питання певності щодо літаків, на які ця ядерна зброя буде встановлена. Чи пристосовані літаки до скидання ядерної зброї? Мовиться про ядерні бомби, а не ядерні ракети, які мали б скидати польські літаки. Невідомо, чи Польща має відповідну авіацію з усіма механізмами безпеки для перевезення такої зброї.

А чи можна розмістити ядерну зброю в Україні?

Усе можливо. Але я думаю, що це глибоко засмутить Путіна і може підштовхнути його до застосування тактичної ядерної зброї проти України. На цьому етапі війни розміщення ядерної зброї в Україні, ймовірно, не те, що розглядає Володимир Зеленський та його радники. Я б сказав, що це можливо, але як стримувальний фактор у майбутньому.