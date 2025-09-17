Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Навроцького для LCI.

Читайте також "Є ознаки, що це не випадковість": як світ реагує на атаку "Шахедів" по Польщі

Як Навроцький ставиться до розміщення ядерної зброї?

У Кароля Навроцького запитали, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі. У відповідь на це президент сказав, що Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї.

Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується,

– пояснив він.

Навроцький підкреслив, що як президент країни він прагне зробити все можливе для надання Польщі гарантій безпеки.

Можливо, ще зарано про це говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща брати участь у ядерному розподілі, я, звичайно, скажу "так",

– підсумував президент країни.

Чому почалися розмови про ядерну зброю?