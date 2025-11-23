Проте Туск сумнівається в тому, хто насправді є автором плану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву польського прем'єра.
Дивіться також Трамп може скасувати обмеження чисельності української армії в мирному плані, – WP
Що сказав Туск про "мирний план" США?
Туск заявив, що Польща готова працювати над планом для завершення війни в Україні.
Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про нашу готовність працювати над 28-пунктним планом, попри деякі застереження,
– зазначив він.
Однак зауважив, що перш ніж почати роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений.
Як у Польщі відреагували на план Трампа?
Раніше Дональд Туск натякнув, що здивований положеннями зі згадкою його країни у "мирному плані" США з 28 пунктів, у підготовці якого Варшава не брала участі. Він наголосив, що всі рішення пов'язані з Польщею будуть ухвалювати поляки.
Польський прем'єр зауважив, що план потребує доопрацювань і Москва не може нав'язувати Україні та Європі свої умови.
Президент Польщі Кароль Навроцький також наголосив, що будь-який план припинення війни повинен бути прийнятий передусім Україною як жертвою агресії й не винагороджувати агресора.